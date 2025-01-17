Як 12,5 млн економічно неактивних українців відправити на роботу? Мінекономіки знайшло вихід

Близько мільйона українців активно шукають роботу і готові розпочати працювати найближчим часом

Сотні тисяч економічно неактивних українців можна залучити на ринок праці, надавши їм можливість опанувати нову актуальну професію, перекваліфікуватись чи підвищити професійний рівень. Про це зазначила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

Заступниця міністра навела дані дослідження, проведеного Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи, згідно із яким сьогодні 13,3 млн громадян працюють, ще близько мільйона активно шукають роботу і готові розпочати працювати найближчим часом. Водночас 12,5 млн українців наразі є економічно неактивними.

«Зокрема, це люди, які не можуть знайти підходящу роботу за своєю професією, або через брак необхідних навичок чи освіти. В цій групі також студенти, люди, що ведуть домашнє господарство, пенсіонери, які вийшли на пенсію за віком, але могли б ще працювати, жінки, що перебувають у декретній відпустці, люди з інвалідністю. Це саме ті люди, яких можна залучити на ринок праці, надавши їм можливість опанувати нову актуальну на сьогодні професію, перекваліфікуватись, підвищити професійний рівень», – зазначила Тетяна Бережна.

За словами заступниці міністра, українці можуть зробити це завдяки навчальним програмам, запровадженим урядом, зокрема, в центрах профтехосвіти (ЦПТО) Держслужби зайнятості. Вона зауважила, що щороку ЦПТО здатні підготувати близько двохсот тисяч фахівців, яких потребує бізнес.

Заступниця міністра економіки нагадала, що нині відбувається реформа центрів профтехосвіти, спрямована на посилення їх спроможностей, в тому числі через залучення бізнесу до участі у наглядових радах ЦПТО. За її словами, це дозволить підприємцям впливати на підготовку фахівців, які потрібні їм саме сьогодні, коригувати навчальні програми згідно запитів бізнесу та їх тривалість, замовляти підготовку спеціалістів за новими професіями.

Нині в Україні працюють вісім центрів профтехосвіти Держслужби зайнятості – в Одесі, Полтаві, Дніпрі, Рівному, Львові, Івано-Франківську, Харкові, Сумах. В центрах навчають спеціалістів за 98 робітничими професіями та понад 400 напрямками підвищення кваліфікації.

Нагадаємо, що професії електромонтера, швачки, слюсаря-сантехніка та електрогазозварювальника зараз гостро затребувані на ринку праці в Україні. Про це заявила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна на регіональному форумі у Харкові.

До слова, президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко заявив, що молодь дедалі менше цікавиться технічними та робітничими спеціальностями, що призводить до дисбалансу на ринку праці. Він додав, що у 2025 році Україна зіткнеться з нестачею понад півмільйона кваліфікованих працівників, що стане серйозним викликом для національної економіки. Дефіцит найгостріше відчуватиметься серед фахівців технічних галузей і робітничих професій.