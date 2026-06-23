Атака на Україну, нові заяви Трампа: головне за ніч 23 червня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 23 червня 2026 року

Росія атакували Запоріжжя та Сумщину, президент США Дональд Трамп заявив, що Ормузька протока повністю відкрита для судноплавства, Сполучені Штати закликали РФ укласти угоду з Україною.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 23 червня.

Росія атакувала Запоріжжя

Вночі 23 червня російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За інформацією Федорова, кілька пожеж сталися у Запоріжжі через атаку росіян на місто. Пошкоджень зазнали приватний будинок, станція технічного обслуговування та автозаправна станція.

РФ вдарила по Сумщині

Російські терористичні війська завдали удару шістьма керованими авіабомбами по промисловій зоні на околицях Сумської громади. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Під ударом опинилася цивільна інфраструктура. Внаслідок влучання вибуховою хвилею та вогнем було повністю знищено тролейбус. У критично важкому стані перебуває 57-річний водій громадського транспорту, який під час атаки був у салоні сам.

США заявили, що РФ має укласти угоду з Україною

Сполучені Штати підтримують Україну та її народ у захисті свободи і суверенітету, зокрема на тлі ударів РФ по найважливішій інфраструктурі та культурній спадщині, включно з атаками на Києво-Печерську лавру. Про це під час трансляції Ради безпеки ООН заявив заступник постійного представника США при ООН Ден Негря.

Негря наголосив, що Росії необхідно укласти угоду, оскільки час грає проти неї. Обґрунтовуючи свою позицію, дипломат зазначив, що російська армія щомісяця втрачає вбитими і пораненими близько 40 тис. солдатів, а економіка РФ наразі перебуває у вкрай скрутному становищі.

Трамп заявив, що Ормузька протока повністю відкрита

Президент США Дональд Трамп оголосив про відновлення безперешкодного руху суден через Ормузьку протоку.

За його словами, напередодні через цей водний шлях пройшла рекордна кількість нафтових танкерів. Американський лідер підкреслив успіхи Вашингтона в управлінні цією ситуацією, зауваживши, що отримані обсяги нафти перевищили попередні історичні показники.

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