Удар по Запоріжжю: травмовано 10 людей, серед них – поліцейський (фото)

Кількість травмованих уточнюється

У Запоріжжі унаслідок обстрілу РФ травмовані 10 людей, серед них – співробітник поліції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено транспортні засоби й об’єкти інфраструктури. Горів матеріал у приміщенні логістичного оператора», – йдеться у повідомленні.

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фото: Іван Федоров/Telegram, ДСНС Запоріжжя

ДСНС наголошує, що кількість травмованих уточнюється.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров уточнив, що російські безпілотники цілили по приміщенню логістичного оператора. Унаслідок удару пошкоджена будівля, виникла пожежа, знищені та пошкоджені автівки, у тому числі і поліцейський автомобіль.

Нагадаємо, пізно ввечері в четвер, 18 червня, російський ударний безпілотник поцілив у цивільну автозаправну станцію в самому Запоріжжі. Влучання спричинило потужну пожежу на території об'єкта.

Як повідомлялося, російське командування наказало окупаційним підрозділам суттєво збільшити кількість ударів FPV-дронами по Запоріжжю. Зокрема, військам поставлено завдання атакувати цивільні об'єкти обласного центру.