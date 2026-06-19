Удар по Запоріжжю: травмовано 10 людей, серед них – поліцейський (фото)
Кількість травмованих уточнюється
У Запоріжжі унаслідок обстрілу РФ травмовані 10 людей, серед них – співробітник поліції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
«Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено транспортні засоби й об’єкти інфраструктури. Горів матеріал у приміщенні логістичного оператора», – йдеться у повідомленні.
ДСНС наголошує, що кількість травмованих уточнюється.
Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров уточнив, що російські безпілотники цілили по приміщенню логістичного оператора. Унаслідок удару пошкоджена будівля, виникла пожежа, знищені та пошкоджені автівки, у тому числі і поліцейський автомобіль.
Нагадаємо, пізно ввечері в четвер, 18 червня, російський ударний безпілотник поцілив у цивільну автозаправну станцію в самому Запоріжжі. Влучання спричинило потужну пожежу на території об'єкта.
Як повідомлялося, російське командування наказало окупаційним підрозділам суттєво збільшити кількість ударів FPV-дронами по Запоріжжю. Зокрема, військам поставлено завдання атакувати цивільні об'єкти обласного центру.
Читайте також:
Коментарі — 0