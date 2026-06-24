Лавров зробив категоричну заяву

Російська сторона не збирається зупинятися на лінії фронту для того, щоб вести переговори щодо завершення війни. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, передає «Главком» з посиланням на російське пропагандистське видання ТАСС.

«Ми завжди готові (до переговорів), але, повторюю ще раз, коли ми сядемо за стіл переговорів, якщо з того боку будуть якісь розумні ідеї, пропозиції та адекватні люди, ми нікому не будемо вірити на слово», – сказав міністр.

Лавров додав: «Все одно нам кажуть: «Ось давайте припинення вогню по лінії зіткнення, а потім – переговори». Ні, ми так уже робили, коли в Стамбулі домовилися, підписали угоду і як жест доброї волі припинили вогонь, а навіть – президент не раз розповідав – відвели війська від Києва. Тут же отримали Бориса Джонсона та Бучу».

Напередодні російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ готова до діалогу з Україною, але «на базі стамбульських домовленостей». «Росія, як уже не раз говорилося, готова до переговорів з Україною. Готова на базі домовленостей, які були досягнуті ще в Стамбулі, і нагадаю, були парафовані українською делегацією», – заявив Путін.

До слова, глава МЗС Росії Сергій Лавров поскаржився журналістам, що всі сподівання на Захід як на «чесного посередника» у врегулюванні війни проти України нібито «провалилися», а західні країни більше не варто сприймати серйозно.

Раніше Росія заявила про готовність до діалогу з Європейським Союзом. Відповідну позицію озвучив помічник президента РФ Юрій Ушаков.