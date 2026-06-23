Путін вперше відреагував на масовані удари по Москві

За словами Путіна, метою українських ударів буцімто є розхитування російського суспільства

Російський диктатор Володимир Путін вперше після масованої атаки на Москву прокоментував удари українських дронів. Він заговорив про це під час зустрічі з випускниками вищих військово-навчальних закладів у Кремлі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Отже, ось ці дрони, удари по цивільній інфраструктурі. Для чого? Щоб розхитати суспільство. Звісно, за такого масового тиску, коли весь Захід працює на них, у величезному потоці летять ці безпілотники, щоб створити якусь невпевненість у діях російських збройних сил», – сказав диктатор.

Нагадаємо, у ніч на 18 червня Москва зазнала однієї з наймасштабніших атак безпілотників за весь час повномасштабної війни. Однією з головних цілей став Московський нафтопереробний завод у районі Капотня. За повідомленнями російських джерел, у напрямку російської столиці було запущено понад 180 дронів. Це вже другий удар по Московському НПЗ протягом останнього тижня.

Як повідомлялося, масована атака українських безпілотників на Москву 18 червня знову привернула увагу до стану російської протиповітряної оборони. Попри заяви Кремля про ефективну роботу ППО, експерти вказують на низку проблем, які дедалі частіше дозволяють українським дронам досягати важливих цілей на території Росії.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков після масштабної атаки безпілотників на Москву заявив, що російська система протиповітряної оборони демонструє «високі показники роботи».

До слова, після масштабної атаки українських безпілотників і пожеж на Московському НПЗ у Капотні російські соцмережі заполонили панічні та саркастичні коментарі. Жителі столиці РФ скаржаться на нові удари, ставлять під сумнів заяви влади про «знищення всіх українських дронів» і згадують обіцянки про «Київ за три дні».