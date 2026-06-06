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Сили оборони взяли під повітряний контроль частину сухопутного шляху росіян до Криму

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Сили оборони взяли під повітряний контроль частину сухопутного шляху росіян до Криму
Військові повідомили, що вже ускладнена логістика в частині постачання армії РФ
фото: скриншот з відео

Дрони підрозділу Сил спеціальних операцій руйнують логістичні шляхи РФ на маршруті Мелітополь – Чонгар

Українські захисники взяли під повітряний контроль частину сухопутного шляху росіян до тимчасово окупованого Криму. Про це повідомив третій окремий полк спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго, передає «Главком».

«Оператори БпЛА третього полку ССО взяли під повітряний контроль частину сухопутного шляху окупантів до Криму. Дрони підрозділу Сил спеціальних операцій знищують техніку та руйнують логістичні шляхи ворога на маршруті Мелітополь – Чонгар», – йдеться у повідомленні.

Військові наголосили, що внаслідок цього вже ускладнено логістику в частині постачання армії РФ та пального на півострів.

До слова, окупаційна влада офіційно заборонила пасажирські перевезення двома головними дорогами, що з'єднують Росію з окупованими територіями та Кримом – Р-280 «Новоросія» і Р-150.

Як повідомлялося, окупований Крим зупинив вільний продаж бензину цивільним – прямий наслідок ударів ЗСУ по логістиці на півдні.

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Теги: Крим окупанти війна

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