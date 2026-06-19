Головна Скотч Курйоз
search button user button menu button

У США чоловік викинув виграшний лотерейний квиток у смітник: деталі курйозної історії

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Лотерейний квиток на $100 тис. опинився у смітнику
фото: Лотерея Огайо

Американцю довелося копирсатися у смітнику в пошуках свого виграшу

Американець потрапив у курйозну ситуацію, ледь не втративши тисячі доларів. Чоловік викинув свій лотерейний квиток у смітник, пише «Главком» із посиланням на The People.

Курйозний інцидент стався у місті Віллард штату Огайо (США). Місцевий мешканець вирішив викинути придбаний лотерейний квиток у сміттєвий контейнер. Однак згодом стало відомо, що він був виграшним.

Коли американець згодом перевірив результати лотереї, він дізнався, що виграв $100 тис., проте його квиток уже був у смітнику. Тож чоловікові довелося копирсатися у сміттєвому контейнері в пошуках свого виграшу.

Мешканець Огайо викинув виграшний лотерейний квиток у смітник
Мешканець Огайо викинув виграшний лотерейний квиток у смітник
фото: Лотерея Огайо

Однак з’ясувалося, що сміття, де був квиток, уже вивезли комунальники, та чоловік не зупинився й продовжив пошуки. Врешті-решт йому вдалося знайти квиток. Загалом американець отримав $73 250 із урахуванням податків.

Нагадаємо, чоловік з німецького міста Вісбаден, який готував свою осінню куртку до сезону, випадково виявив у кишені забутий лотерейний квиток. Він виявився виграшним джекпотом на суму €15,3 млн. Переможець благополучно забув про свій квиток. Минуло цілих шість місяців, протягом яких лотерейна компанія активно розшукувала щасливчика.

Також повідомлялося, канадка Бренда Обен-Вега стала переможницею популярної лотереї, але замість миттєвого багатства обрала «стипендію» до кінця життя. Соцмережі вибухнули критикою, проте фінансові розрахунки свідчать: дівчина може бути набагато розумнішою, ніж вважають хейтери. 

Читайте також:

Теги: США гроші лотерея гумор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Діас-Канель: 24 лютого 1996 року Куба діяла в порядку законної самооборони в межах своїх юрисдикційних вод
Президент Куби назвав обвинувачення проти Кастро політичним маневром
21 травня, 00:04
Іванка та Тіффані Трамп (на фото праворуч)
Як пройшло весілля Дональда-молодшого: Іванка та Тіффані Трамп поділилися ексклюзивними кадрами
27 травня, 14:52
Трамп не ухвалив рішення щодо Ірану
Трамп відклав остаточне рішення щодо продовження припинення вогню в Ірані
30 травня, 01:35
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 30-31 травня
29 травня, 14:01
Конгресмени з обох партій місяцями збирали підписи, щоб обійти керівництво Палати
Конгрес США схвалив допомогу Україні всупереч Трампу
5 червня, 04:10
США закликали не сприймати буквально слова Трампа про Гренландію
Вашингтон відхрестився від сценарію силового захоплення Гренландії
5 червня, 16:37
Україна зможе отримати наступний транш у розмірі 690 млн доларів
Свириденко підтвердила домовленість з МВФ на $690 млн для України
12 червня, 21:52
На тлі ядерних викликів у регіоні Токіо отримав нові гарантії безпеки від Вашингтона
Вашингтон пообіцяв Японії захист усім оборонним потенціалом
10 червня, 11:42
Трамп поставив майбутнє санкцій проти Росії в залежність від нафти
Трамп назвав умову для нових санкцій проти Росії
17 червня, 18:41

Курйоз

У США чоловік викинув виграшний лотерейний квиток у смітник: деталі курйозної історії
У США чоловік викинув виграшний лотерейний квиток у смітник: деталі курйозної історії
Українська пісня 90-х про НЛО стала хітом мемів після удару по Московському НПЗ (відео)
Українська пісня 90-х про НЛО стала хітом мемів після удару по Московському НПЗ (відео)
Московському НПЗ «зірвало дах»: мережа вибухнула мемами
Московському НПЗ «зірвало дах»: мережа вибухнула мемами
Трамп врятував Бріжит Макрон, яка ледь не впала на спільній фотосесії з лідерами G7 (відео)
Трамп врятував Бріжит Макрон, яка ледь не впала на спільній фотосесії з лідерами G7 (відео)
Піца для Гітлера. Російський студент потрапив за ґрати через жарт
Піца для Гітлера. Російський студент потрапив за ґрати через жарт
«Я тут бос». Трамп запізнився на зустріч до лідерів G7 (відео)
«Я тут бос». Трамп запізнився на зустріч до лідерів G7 (відео)

Новини

Москва 2:0. На російську столицю знову летять дрони (відео)
Сьогодні, 13:35
Зеленський закликав лідерів Євросоюзу погодити відкриття наступних кластерів до кінця червня
Сьогодні, 11:22
Масований удар дронів по Москві: як висвітлювали російські телеканали
Сьогодні, 08:01
Атаку на нафтобазу в Гуково підтвердив осінт-аналітик: нові деталі
Сьогодні, 04:07
Жителі Підмосков'я після дронової атаки масово скаржаться на токсичні опади (фото)
Вчора, 14:38
Трамп зобов'язав американські компанії виробляти більше зброї
17 червня, 13:48

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua