У США чоловік викинув виграшний лотерейний квиток у смітник: деталі курйозної історії

Американцю довелося копирсатися у смітнику в пошуках свого виграшу

Американець потрапив у курйозну ситуацію, ледь не втративши тисячі доларів. Чоловік викинув свій лотерейний квиток у смітник, пише «Главком» із посиланням на The People.

Курйозний інцидент стався у місті Віллард штату Огайо (США). Місцевий мешканець вирішив викинути придбаний лотерейний квиток у сміттєвий контейнер. Однак згодом стало відомо, що він був виграшним.

Коли американець згодом перевірив результати лотереї, він дізнався, що виграв $100 тис., проте його квиток уже був у смітнику. Тож чоловікові довелося копирсатися у сміттєвому контейнері в пошуках свого виграшу.

Мешканець Огайо викинув виграшний лотерейний квиток у смітник фото: Лотерея Огайо

Однак з’ясувалося, що сміття, де був квиток, уже вивезли комунальники, та чоловік не зупинився й продовжив пошуки. Врешті-решт йому вдалося знайти квиток. Загалом американець отримав $73 250 із урахуванням податків.

Нагадаємо, чоловік з німецького міста Вісбаден, який готував свою осінню куртку до сезону, випадково виявив у кишені забутий лотерейний квиток. Він виявився виграшним джекпотом на суму €15,3 млн. Переможець благополучно забув про свій квиток. Минуло цілих шість місяців, протягом яких лотерейна компанія активно розшукувала щасливчика.

Також повідомлялося, канадка Бренда Обен-Вега стала переможницею популярної лотереї, але замість миттєвого багатства обрала «стипендію» до кінця життя. Соцмережі вибухнули критикою, проте фінансові розрахунки свідчать: дівчина може бути набагато розумнішою, ніж вважають хейтери.