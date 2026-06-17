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Росіяни вдарили по Сумщині: загинула людина, є постраждалі (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Росіяни вдарили по Сумщині: загинула людина, є постраждалі (фото)
У м. Суми ворожий БпЛА влучив у житловий сектор
фото: ДСНС Сумщини

Наразі вогнеборці приборкали всі осередки пожеж

Росіяни завдали ударів дронами по Шосткинській громаді на Сумщині. Унаслідок цього одна людина загинула, ще дві постраждали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Рятувальникам довелось працювати одразу за трьома адресами. На одній з локацій дрон вдарив у дорожнє покриття. До прибуття «швидкої» надзвичайники надали одному з потерпілих першу домедичну допомогу, наклали турнікет та передали медикам», – йдеться у повідомленні.

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фото: ДСНС Сумщини

Також у м. Суми ворожий БпЛА влучив у житловий сектор: палала покрівля господарчої будівлі.

«Через загрози повторних ударів фахівці ДСНС призупиняли роботи та відходили в безпечне місце. Наразі вогнеборці приборкали всі осередки пожеж», – додається у повідомленні.

Нагадаємо, у Тростянці Сумської області внаслідок нічної російської атаки не залишилося жодної працюючої автозаправної станції. За словами мера, під час масованого удару російські окупанти атакували об'єкти цивільної інфраструктури міста. Окрім автозаправних станцій, пошкоджень зазнали житлові будинки та приватні домоволодіння.

До слова, Сумська область продовжує перебувати під інтенсивним вогнем російських військ. Обстріли прикордонних та прифронтових населених пунктів із використанням усього наявного спектра озброєння призвели до двох смертей та поранених 14 червня.

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Теги: ДСНС війна Сумщина

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