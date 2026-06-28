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NYT: Підтримка США – це справжня слабкість Ізраїлю

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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NYT: Підтримка США – це справжня слабкість Ізраїлю
Між Ізраїлем та США виникли проблеми
фото: Getty Images

Ізраїль спроможний воювати разом із США, але не здатний самостійно визначати умови фіналу війни в Ірані 

Тривале перебування малих держав під опікою великих союзників часто призводить до небезпечного парадоксу: отримуючи щедру та безумовну допомогу, вони втрачають стратегічну дисципліну та замінюють дипломатичне мистецтво сліпою вірою в силу. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Ізраїль наразі демонструє саме таку кризу державного управління. Нещодавній спільний зі Сполученими Штатами удар по Ірану мав на меті повернути ізраїльське домінування в регіоні, проте натомість лише підкреслив обмеженість його можливостей. Попри завдану шкоду, іранська ядерна програма не ліквідована, а тамтешній режим вистояв, ставши ще більш загартованим. Меморандум про взаєморозуміння, укладений минулого тижня між США та Іраном, чітко засвідчив, що Тель-Авів спроможний воювати разом із Вашингтоном, але не здатний самостійно визначати умови фіналу цієї війни.

Протягом десятиліть ізраїльські лідери повторювали тези про здатність захистити себе самостійно, хоча насправді держава повністю спиралася на американську зброю, дані розвідки та щорічні $3,8 млрд військових субсидій. Ця абсолютна підтримка дозволила Ізраїлю контролювати й продовжувати окупацію палестинських територій замість пошуку політичного компромісу. Наслідком стало безконтрольне розширення поселень, насильство на Західному березі та повна ізоляція Гази, оскільки Вашингтон завжди покривав дипломатичні та репутаційні витрати Тель-Авіва. Проте події 7 жовтня та масштабні руйнування в Газі остаточно зруйнували цю систему, вивівши звинувачення Ізраїлю в геноциді на світовий рівень.

Руйнування консенсусу щодо безумовної підтримки Ізраїлю всередині США розпочалося ще раніше через зміну поколінь, тиск з боку скептичних лівих сил та ізоляціоністські настрої правих. Тепер американське керівництво вже публічно нагадує Ізраїлю про те, хто фінансує його безпеку, застерігаючи від втрати єдиного могутнього союзника. Подальше ігнорування політичних реалій загрожує перетворенням Ізраїлю на ізольовану державу-фортецю, яка володіє надмірною зброєю, але втрачає міжнародну довіру. Історична обіцянка сіонізму полягала у створенні відповідального та самостійного суб'єкта історії, проте зараз вона звузилася до логіки військового гарнізону. Можливе дистанціювання США стане болісним моментом, який, проте, змусить Ізраїль взяти повний тягар за свої вчинки та навчитися дисципліні справжнього суверенітету.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп визнав, що під час емоційної телефонної розмови з використанням нецензурної лексики назвав прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу «божевільним». 

Обурення американського лідера викликали триваючі бойові дії Ізраїлю в Лівані, які ускладнюють спроби Вашингтона досягти масштабної угоди з Іраном про припинення вогню. Згідно з даними Axios, Трамп також заявив ізраїльському прем'єру, що без його підтримки той опинився б у в'язниці, а дії Тель-Авіву налаштовують світову спільноту проти Ізраїлю. Водночас Трамп підкреслив, що загалом вони з Нетаньягу ладнають.

Як відомо, телефонні переговори між президентом США Дональдом Трампом та прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу виявили глибокі розбіжності стосовно подальшої стратегії дій проти Тегерана. Поки Вашингтон намагається дати шанс дипломатії, єврейська держава наполягає на негайному поверненні до силового сценарію. 

Теги: США Ізраїль Іран війна

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