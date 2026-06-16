В Україні знизився попит на вживані авто з США

Середній вік американських автівок із пробігом, які поповнили український автопарк у травні, становив 6,3 року

У травні автопарк країни поповнили 3,8 тис. легковиків із американських аукціонів

В Україні зафіксовано падіння інтересу до вживаних легкових автомобілів, які імпортують зі Сполучених Штатів Америки. Протягом травня українські водії придбали та поставили на облік близько 3,8 тис. вживаних «американців». Цей показник виявився на 12% нижчим порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укравтопром».

Попри активний розвиток «зелених» технологій, найбільшу частку серед куплених автомобілів із пробігом зі США продовжують утримувати машини з традиційними двигунами внутрішнього згоряння.

У травні структура купівельних уподобань українців за типом палива розподілилася так:

Бензинові автомобілі – 57% (абсолютна більшість);

Електромобілі (BEV) – 21%;

Гібридні моделі (HEV/PHEV) – 14%;

Дизельні авто – 5%;

Автомобілі з газобалонним обладнанням (ГБО) – 3%.

Аналітики зазначають, що середній вік американських автівок із пробігом, які поповнили український автопарк у травні, становив 6,3 року. Переважно це відносно «свіжі» машини, які купують на страхових аукціонах після незначних ДТП.

Щодо кузовів, то українські водії демонструють чітку прихильність до містких та практичних кросоверів, які ідеально підходять для вітчизняних дорожніх умов. Усі п'ять перших позицій рейтингу зайняли саме представники сегменту SUV.

Найпопулярнішим «американцем» серед українців залишається компактний кросовер від бренду Ford, а компанію в трійці лідерів йому склали представники німецького та японського автопрому:

FORD Escape – 410 од.;

BMW X3 – 273 од.;

NISSAN Rogue – 264 од.;

TESLA Model Y – 254 од.;

BMW X5 – 240 од.

Експерти пов'язують загальне зниження попиту на авто з США із ускладненням логістичних маршрутів, тривалою доставкою морем та зростанням популярності вживаних електромобілів, які постачаються до України безпосередньо з Китаю та країн Європейського Союзу.

Нагадаємо, сілезька компанія впродовж майже шести місяців 2023 року вивозила дорогі автомобілі й мотоцикл загальною вартістю понад 19 млн євро до Росії, порушуючи санкційне законодавство ЄС.