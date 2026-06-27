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Ігор Петренко Політолог

Найпредметніший доказ зміни ролі України у світі

glavcom.ua
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Українські морські дрони «Магура»
фото: gur.gov.ua

Дипломатичний фон цих днів знімає один стійкий міф

Довкола саміту Трампа й Путіна в Анкориджі майже рік ходила легенда про якусь закулісну домовленість – нібито про розподіл України за її спиною.

Так от: американська сторона існування такої угоди ніколи не підтверджувала, жодних офіційних заяв після саміту не було, а тепер уже й сам Кремль обурюється, що Вашингтон «відходить» від анкориджських розумінь.

Простіше кажучи, торгу про території, якого боялися, у вигляді угоди не існує. Мир, якщо він настане, прийде через накопичений тиск – економічний, військовий, дипломатичний, – а не через домовленість двох над головою третього.

Хоча не обманюємо себе, Трамп, після чергової розмови з Путіним може й поміняти свою думку… Проте не можемо не фіксувати, що змінюється й сама оцінка того, хто куди рухається.

Держдеп США цими днями прямо заявив, що Україна війну виграє, а Трамп охарактеризував стан справ Зеленського так, що він «утримує позиції». Це оцінка траєкторії, а не оголошення завершеної перемоги – але навіть така риторика рік тому здавалася б фантастикою.

Найпредметніший доказ зміни ролі України – не слова, а експорт. За даними Bloomberg, американський спецназ уперше випробував українські морські дрони «Магура» в Індо-Тихоокеанському регіоні: на навчаннях біля Філіппін такий апарат потопив корабель-мішень.

Це ті самі дрони, що відправили на дно близько десятка російських кораблів у Чорному морі. Виробник веде переговори з країнами регіону про виробничі майданчики, а на цьому тлі Тайвань замовляє 1320 бойових морських дронів майже за 900 мільйонів доларів, Японія виділяє 600 млн на безпілотники берегової оборони.

Картинка виходить промовиста. Зброя, народжена в українському Чорному морі, тепер цікавить найсильніші армії світу за тисячі кілометрів від нього. Україна перестала бути лише тим, хто просить, і стала тим, у кого купують рішення.

Чесне застереження: позитивна динаміка не скасовує обмежень. ЄС загальмував із першим траншем на дрони, а погоджене партнерами озброєння залежить від їхнього рішення й ще не передане. «Україна виграє» – це про напрямок руху, а не про фінішну стрічку. Та й в цілому інтереси партнерів не є чорно-білими, завжди є конотації й національні інтереси…

Що з цього для України. Поки триватимуть розмови про гіпотетичні угоди, найкращим аргументом у цих розмовах буде не риторика, а саме «Магура» в Тихому океані. Країна, чию зброю випробовує спецназ США проти морських загроз, веде переговори про мир із зовсім іншої позиції, ніж країна, якій лишається тільки просити.

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Джерело
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Теги: Україна озброєння переговори війна росія

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