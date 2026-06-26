Арестович визнав, що його прогнози були нікчемними

Колишній позаштатний радник голови Офісу президента заявив, що найбільше прорахувався в оцінці Росії, Заходу та стійкості України

Прогнози Олексія Арестовича щодо перебігу повномасштабної війни значною мірою виявилися помилковими, що він сам публічно визнав. Колишній позаштатний радник голови Офісу президента заявив, що неправильно оцінив низку ключових чинників, які визначили перебіг війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його допис.

За словами Арестовича, війна змусила його частіше визнавати власну невизначеність. «Чого мене навчила ця війна, так це частіше говорити: «Не знаю». Передбачити цю війну з точністю до пів року виявилося набагато простіше, ніж правильно оцінити її розвиток», – написав він.

Колишній радник зазначив, що масштаб змін, які відбулися після початку повномасштабного вторгнення, перевершив очікування не лише його самого, а й багатьох західних аналітичних центрів.

Серед своїх найбільших помилок Арестович назвав оцінку російського керівництва, потенціалу Заходу до цивілізаційного розвороту, перспектив так званого «Глобального Півдня» та стійкості України.

«Мої найбільші помилки: віра в адекватність Росії, європейська цивілізаційна перспектива, український феномен, адже здавалося, що прогнила й неефективна система не повинна була витримати п'ять років війни, та ще й перейти в контрнаступ», – зазначив він.

Арестович додав, що не шкодує про свої помилки, оскільки вони стали для нього важливим досвідом. «По-перше, на помилках вчаться. По-друге, помилятися – це привілей вільної людини, лише в рабів існує заборона на розмови в строю. По-третє, усі ці роки я користувався головним привілеєм – говорити й робити те, що вважав правдою. А якість, яку ця розкіш надає життю та совісті, варта всього іншого», – написав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки про запровадження санкцій проти деяких українців та росіян. Зокрема, серед них – колишній радник глави Офісу президента Олексій Арестович та блогер, якому СБУ оголосила підозру, Мирослав Олешко.

Як відомо, Олексій Арестович із грудня 2020 року до січня 2022 року обіймав посаду позаштатного радника голови Офісу президента, із якої пішов у результаті гучного скандалу. Зокрема, 14 січня того року він повідомив, що російська ракета влучила у житловий будинок унаслідок збиття силами ППО. Таку заяву він зробив попри те, що прессекретар Повітряних сил Юрій Ігнат офіційно заявив, що росіяни випустили ракету по будинку.

Колишній радник очільника Офісу президента – справжня знахідка для російських пропагандистів, які його інтерв’ю розбивають на цитати для промивання мізків громадянам РФ. В одному зі своїх останніх ефірів ексрадник Банкової передрік невдачу України у війні проти РФ.

До слова, колишній радник Офісу президента Олексій Арестович зробив низку скандальних заяв, серед яких – пропозиція спільного молебню з російським диктатором Володимиром Путіним за загиблими, територіальні поступки Росії та суд над президентом України Володимиром Зеленським.