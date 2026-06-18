Латвія повернула Україні унікальні архівні документи минулого сторіччя

За межами України документи опинилися під час і після Другої світової війни

Національний архів Латвії передав Україні комплекс цінних історичних документів українського походження. Ці матеріали охоплюють період другої половини 19 – першої половини 20 століття та були знайдені під час дослідження латвійських архівних фондів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство юстиції України.

Передачу раритетів здійснила директор Національного архіву Латвії Мара Спруджа. Документи особисто прийняв голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов.

«Після вивчення походження документів латвійські фахівці дійшли висновку, що вони є частиною документальної спадщини та мають бути повернуті Україні. Рішення про передачу було ухвалене відповідно до міжнародних принципів збереження культурної спадщини та архівного співробітництва», – зазначили в Мін'юсті.

Які документи повернулися в Україну

Усі виявлені матеріали безпосередньо пов'язані з історією українських регіонів, зокрема Івано-Франківської, Львівської, Одеської та Волинської областей.

Серед переданого комплексу:

Парафіяльні реєстри та звіти релігійних спільнот.

Довідки та звіти, що відображають тогочасне суспільне життя.

Креслення проєкту молитовного дому та інша технічна документація.

Матеріали євангелічно-лютеранських громад, місцевих шкіл та німецьких поселень.

Як українські архіви опинилися в Латвії

За оцінками істориків та архівістів, ці документи залишили територію України не з власної волі власників. Масове переміщення та розпорошення архівних фондів відбулося під час та безпосередньо після завершення Другої світової війни внаслідок радянських евакуацій, німецьких конфіскацій та повоєнних перевезень.

Повернення цих фондів є важливим прецедентом у відновленні культурної спадщини України та прикладом міцного міждержавного партнерства з Латвією.

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