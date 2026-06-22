На Київщині триває декларування зброї: скільки одиниць узаконили жителі Обухівщини

Окрім процедури декларування, мешканці району за цей період добровільно здали 25 одиниць зброї та 158 набоїв

За даними правоохоронців, вже понад 200 мешканців Обухівщини задекларували зброю та боєприпаси

На Київщині продовжується процес добровільного декларування вогнепальної зброї, що дозволяє громадянам легалізувати її та уникнути кримінальної відповідальності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київської області.

З початку процесу декларування до Обухівського районного управління поліції звернулося 219 осіб.

«Громадяни офіційно заявили про володіння 235 одиницями вогнепальної зброї та 64 447 боєприпасами до неї. Серед задекларованого виявилося 88 одиниць автоматичної зброї, 101 гладкоствольна рушниця, 21 пістолет чи револьвер, а також 25 нарізних карабінів та гвинтівок. Окрім процедури декларування, мешканці району за цей період добровільно здали 25 одиниць зброї та 158 набоїв», – йдеться у дописі.

На Київщині продовжується процес добровільного декларування вогнепальної зброї інфографіка: поліція Київщини

У поліції наголошують, що добровільна процедура звільняє громадян від кримінальної відповідальності та надає законне право залишити зброю у власності. Якщо ж ви виявили вогнепальну зброю або боєприпаси, необхідно негайно повідомити про це на спецлінію 102 та передати знайдене до найближчого підрозділу Національної поліції впродовж 24 годин.

Для проведення добровільного декларування на території Обухівщини мешканці можуть звертатися до районного управління поліції, що розташоване у місті Обухів на вулиці Київській, 22.

Нагадаємо, голова Офісу президента Кирило Буданов виступив проти масової легалізації зброї для цивільних. Таку думку генерал висловив під час Київського безпекового форуму. Буданов зазначив, що роздача зброї не забезпечить реального захисту, а може призвести до значного зростання випадків насильства. За словами очільника Банкової, легалізація зброї «ніколи не працювала і не спрацює зараз».

До слова, станом на квітень 2026 року в Україні офіційно зареєстровано понад мільйон одиниць вогнепальної зброї та спецзасобів. При цьому випадків вчинення злочинів із використанням зброї, яку видавали цивільним для оборони на початку повномасштабного вторгнення, не зафіксовано.