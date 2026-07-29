Зеленський у Любліні, удари по РФ та нові призначення в Міноборони. Головне за 29 липня 2026

Дайджест новин 29 липня 2026 року

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Любліні. Financial Times розкрила деталі нової тактики українських далекобійних ударів та роль західної розвідки.

«Главком» склав добірку головних подій 29 липня.

Зеленський зустрівся з Туском у Польщі

фото: donaldtusk

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Любліні. Лідери обговорили двосторонню співпрацю, інвестиції в Україну, зміцнення протиракетної оборони, безпекову ситуацію та підтримку українців, які перебувають у Польщі.

Угорщина знову загальмувала переговори про вступ України до ЄС

фото: Reuters

Попри зміну влади в Будапешті, Україна знову зіткнулася з труднощами у переговорах щодо вступу до Європейського Союзу. Угорщина заблокувала відкриття наступних переговорних кластерів, необхідних для продовження переговорного процесу.

За даними Financial Times, Україна вже виконала всі формальні вимоги для відкриття всіх шести переговорних кластерів. Водночас для ухвалення відповідних рішень потрібна одностайна підтримка всіх держав-членів ЄС.

Українські дрони атакували Рязань

фото: росЗМІ

Місцеві мешканці повідомили про серію вибухів, а згодом у мережі з'явилися кадри пожеж на нафтопереробному заводі та складі маркетплейсу Wildberries.

Президент України заявив, що українські сили уразили нафтопереробний завод і логістичний центр у Рязані, базу швидкісних катерів Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Криму, а також нафтопереробний завод у Пермському краї, експортний термінал і військове підприємство в Ростовській області.

Хмара представив нових заступників Міноборони

Кабінет Міністрів призначив двох нових заступників тимчасово виконуючого обов'язки міністра оборони Євгенія Хмари. Ними стали Любов Галан та Сергій Боєв, який відповідатиме за європейську інтеграцію, співпрацю з міжнародними партнерами, залучення фінансування та постачання озброєння для України.

За словами Хмари, Любов Галан опікуватиметься розвитком людського капіталу Сил оборони, зокрема питаннями комплектування, підготовки військових, соціального захисту та медичного забезпечення. Окрім кадрових змін у Міноборони, уряд також звільнив низку посадовців Міністерств освіти, охорони здоров'я та Державної міграційної служби.

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