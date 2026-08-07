«Всі лякають зимою». Соломія Вітвіцька розповіла, чи планує їхати з Києва після пологів

Соломія Вітвіцька пригадала, чому не поїхала зі столиці на початку повномасштабного вторгнення

Ведуча Соломія Вітвіцька, яка невдовзі стане мамою, поділилася планами після народження первістка. Журналістка розповіла, чи залишаться у Києві. Про це пише «Главком» із посиланням на коментар телеведучої в етері «Радіо Культура».

Соломія Вітвіцька розповіла, чому не покинула Україну та столицю ще на початку повномасштабного вторгнення. Для неї було важливим працювати далі, це було місією для журналістки.

«Мене тоді тримало тут те, що у мене була місія, робота поширювати інформацію про те, що відбувається в Україні. Для мене це було таким важливим моментом, щоб не розклеїтися. І, власне, саме через це я й залишилася в Києві. Зараз – це те саме питання», – розповіла Вітвіцька.

Соломія вперше стане мамою фото: Іnstagram.com/solomiyavitvitska

Водночас на початку вторгнення коханий Вітвіцької, військовий Олексій Ситайло, залишався у Києві. «Чоловік був у Києві, бо він перевівся з передової спочатку до Міноборони, а зараз знову в Третій штурмовій. Він буває в Києві у відрядженнях», – поділилася ведуча.

Наразі Соломія Вітвіцька планує залишатися у столиці. «Моє рішення зараз залишатися в Києві, хоча всі так лякають зимою, що просто… Не знаю, нагнітають дуже сильно», – відповіла вона.

Телеведуча пояснила своє рішення не їхати з Києва. Вона вважає, що всі українці не можуть виїхати, адже у тилу мають залишатися люди. «Я не можу сказати, чи є це рішення усвідомленим, чи ні, але я розумію, що в тилу мають бути і діти, і жінки, бо кого ж тоді захищатимуть наші чоловіки на фронті? Не можуть усі одночасно взяти й виїхати. Місто все одно живе, ми всі якось підтримуємо одне одного. І це такі важливі моменти, які ти не можеш скасувати. Ти не можеш зупинити життя», – пояснила киянка.

Нагадаємо, 45-річна телеведуча Соломія Вітвіцька у квітні повідомила про вагітність. Цією новиною майбутня мама поділилася зі своїм нареченим-військовим Олексієм Ситайлом. Пара заручилася минулого року на День святого Валентина.