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Мобілізація та нові удари. Зеленський попередив про плани Путіна на осінь

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Мобілізація та нові удари. Зеленський попередив про плани Путіна на осінь
Диктатор Путін готує нові удари по Україні та розширення війни
фото: АР

Президент заявив, що ці загрози обговорив із прем'єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія готує нові удари по Україні, додаткову мобілізацію та розширення війни напередодні осені. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на соцмережі глави держави.

За словами президента, ці питання стали однією з ключових тем його зустрічі з прем'єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном, який перебуває з візитом в Україні.

«Сьогодні ми говорили про загрози й виклики, які є саме зараз, напередодні осені, коли Путін готує нові удари по Україні, додаткову мобілізацію в Росії та розширення війни», – заявив Зеленський.

Президент також подякував Ірландії за підтримку України під час її головування в Раді Європейського Союзу та наголосив на важливості подальшого посилення тиску на Росію.

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Крім того, сторони обговорили новий, 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії, підготовку 22-го пакета обмежень, а також просування України на шляху до членства в Євросоюзі. Зеленський зазначив, що розраховує на подальшу підтримку Ірландії у відкритті решти переговорних кластерів.

«Зараз, у час головування Ірландії в Євросоюзі, є також рішення щодо кластерів для України – два кластери вже відкриті. І дякую за готовність підтримувати цю роботу й надалі. Дуже важливо, щоб було лідерство Ірландії як головуючої країни, і Україна може розраховувати на відкриття решти кластерів. Я дякую Ірландії та всім нашим партнерам в Європі, в Америці, у світі за відчутну підтримку. І за новий пакет підтримки від Ірландії – це відчутно. Дякую всім ірландцям за небайдужість», – додав президент.

Як повідомлялось, російська влада, ймовірно, розпочала активну підготовку до оголошення чергової хвилі офіційної мобілізації та запровадження воєнного стану,

Нагадаємо, що в Росії раніше фікесувалися ознаки прихованої підготовки до нового призову: військкомати активізували масову видачу «мобілізаційних розпоряджень» – документів, які фактично готують росіян до можливого призову без офіційного оголошення мобілізації.

До того, Україна отримала інформацію про підготовку Росією додаткової мобілізації – президент Володимир Зеленський заявляв, що політичне керівництво РФ поставило завдання збільшити окупаційний контингент щонайменше на десятки тисяч осіб.  Раніше повідомлялось, що восени Росія готується мобілізувати від 500 тис. людей.

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Теги: мобілізація Володимир Зеленський путін росія

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