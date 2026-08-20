Румунський F-16 знищив невідомий морський дрон у Чорному морі

Невідомий апарат виявили приблизно за 80 морських миль від узбережжя країни

Румунський винищувач F-16 у четвер, 20 серпня, знищив невеликий морський дрон у виключній економічній зоні країни поблизу берегів Констанци. Для перехоплення цілі в повітря терміново підняли два бойові літаки, повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство оборони Румунії.

Невеликий морський дрон виявили поблизу платформи Neptun Alpha приблизно за 80 морських миль на схід від Констанци. Про присутність апарата, який дрейфував у морі, близько 06:28 за місцевим часом повідомило комерційне судно.

Після отримання інформації румунські військові терміново підняли в повітря два винищувачі F-16 та направили їх у район, де було виявлено морський дрон.

Один із винищувачів захопив ціль та відкрив по ній вогонь із бортової гармати. Унаслідок атаки морський дрон було успішно уражено.

Після знищення цілі до місця події направили судно берегової охорони. На його борту перебуває команда з розмінування Військово-морських сил Румунії. Фахівці мають провести огляд виявленого та ураженого апарата. Операція наразі триває.

Нагадаємо, у ніч проти 20 серпня, коли Росія здійснила масовану атаку на Україну, безпілотник залетів у повітряний простір Румунії та впав на території країни.

Румунські військові за допомогою радіолокаційних систем зафіксували групу повітряних цілей поблизу українського кордону, на північ від повіту Тулча. Для спостереження за ситуацією в повітря підняли два винищувачі F-18 Повітряно-космічних сил Іспанії, а також гелікоптер IAR-330 SOCAT Повітряних сил Румунії.