Майор ЗСУ отримав 10 років за розкрадання харчів для армії

Справа начальниці їдальні, яка, за даними обвинувачення, діяла разом із засудженим, наразі перебуває на розгляді суду

За 59 епізодів крадіжок суд позбавив посадовця звання

Деснянська спеціалізована прокуратура у сфері оборони довела в суді вину начальника тилу навчального підрозділу Збройних сил України, який упродовж кількох місяців систематично привласнював продукти, призначені для харчування військовослужбовців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Як діяла схема

За даними обвинувачення, під час приготування страв у їдальні підрозділу використовували менше продуктів, ніж зазначали в бухгалтерських документах. Різницю см'ясо, крупи, цукор, масло, ковбасні вироби, яйця та олію – забирали й продавали цивільним.

Начальник тилу особисто вивозив продукти з території частини на власному автомобілі. Упродовж червня 2024 – січня 2025 років правоохоронці задокументували 59 таких епізодів. Збитки державі становлять близько 500 тис. грн.

За відкритими даними, йдеться про навчальний підрозділ на Чернігівщині, відомий як «Десна». Це один із найбільших навчальних центрів ЗСУ, де готують мобілізованих новобранців перед відправкою у бойові підрозділи, тож харчування там щодня отримують сотні військовослужбовців.

Розслідування і вирок

Посадовця викрили та затримали ще в січні 2025 року. Обвинувачення в суді підтримали прокурори Деснянської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону. Суд визнав посадовця винним за ч. 4 ст. 410 Кримінального кодексу України – привласнення військового майна в умовах воєнного стану.

Йому призначили покарання – 10 років позбавлення волі з утратою військового звання «майор».

фото: Генеральна Прокуратура України

Справа начальниці їдальні, яка, за даними обвинувачення, діяла разом із засудженим, наразі перебуває на розгляді суду. Відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді.

Не перша подібна справа

Розкрадання продуктів харчування для військових – одна з найпоширеніших корупційних схем у тиловому забезпеченні армії. Лише за останній рік правоохоронці задокументували щонайменше кілька гучних епізодів: від підрозділів рівня окремої частини до постачальників Міністерства оборони.

Так, у Хмельницькому суд засудив до реального терміну представника фірми-постачальника, яка замінювала м'ясні страви для солдатів дешевшими супами. А НАБУ й САП розслідують масштабнішу схему в Міноборони – розтрату понад 733 млн грн на закупівлях продуктових комплектів для армії за час повномасштабного вторгнення, зокрема через завищення цін на яйця, м'ясо та інші базові продукти.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань також викрило командира однієї з військових частин на Київщині, який організував подібну схему для своїх бійців: посади начальниці їдальні та завідувача продовольчого складу обіймали довірені особи, що дозволяло безконтрольно списувати продукти, а збитки перевищили 3 млн грн.