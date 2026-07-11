Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Майор ЗСУ отримав 10 років за розкрадання харчів для армії

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Майор ЗСУ отримав 10 років за розкрадання харчів для армії
Справа начальниці їдальні, яка, за даними обвинувачення, діяла разом із засудженим, наразі перебуває на розгляді суду
фото ілюстративне

За 59 епізодів крадіжок суд позбавив посадовця звання  

Деснянська спеціалізована прокуратура у сфері оборони довела в суді вину начальника тилу навчального підрозділу Збройних сил України, який упродовж кількох місяців систематично привласнював продукти, призначені для харчування військовослужбовців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Як діяла схема

За даними обвинувачення, під час приготування страв у їдальні підрозділу використовували менше продуктів, ніж зазначали в бухгалтерських документах. Різницю см'ясо, крупи, цукор, масло, ковбасні вироби, яйця та олію – забирали й продавали цивільним.

Начальник тилу особисто вивозив продукти з території частини на власному автомобілі. Упродовж червня 2024 – січня 2025 років правоохоронці задокументували 59 таких епізодів. Збитки державі становлять близько 500 тис. грн.

За відкритими даними, йдеться про навчальний підрозділ на Чернігівщині, відомий як «Десна». Це один із найбільших навчальних центрів ЗСУ, де готують мобілізованих новобранців перед відправкою у бойові підрозділи, тож харчування там щодня отримують сотні військовослужбовців.

Розслідування і вирок

Посадовця викрили та затримали ще в січні 2025 року. Обвинувачення в суді підтримали прокурори Деснянської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону. Суд визнав посадовця винним за ч. 4 ст. 410 Кримінального кодексу України – привласнення військового майна в умовах воєнного стану.
Йому призначили покарання – 10 років позбавлення волі з утратою військового звання «майор».

Майор ЗСУ отримав 10 років за розкрадання харчів для армії фото 1
фото: Генеральна Прокуратура України

Справа начальниці їдальні, яка, за даними обвинувачення, діяла разом із засудженим, наразі перебуває на розгляді суду. Відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді.

Не перша подібна справа

Розкрадання продуктів харчування для військових – одна з найпоширеніших корупційних схем у тиловому забезпеченні армії. Лише за останній рік правоохоронці задокументували щонайменше кілька гучних епізодів: від підрозділів рівня окремої частини до постачальників Міністерства оборони.

Так, у Хмельницькому суд засудив до реального терміну представника фірми-постачальника, яка замінювала м'ясні страви для солдатів дешевшими супами. А НАБУ й САП розслідують масштабнішу схему в Міноборони – розтрату понад 733 млн грн на закупівлях продуктових комплектів для армії за час повномасштабного вторгнення, зокрема через завищення цін на яйця, м'ясо та інші базові продукти.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань також викрило командира однієї з військових частин на Київщині, який організував подібну схему для своїх бійців: посади начальниці їдальні та завідувача продовольчого складу обіймали довірені особи, що дозволяло безконтрольно списувати продукти, а збитки перевищили 3 млн грн.

Читайте також:

Теги: прокуратура Міноборони армія продукти прокурор харчування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Крим.Реалії» проаналізували, як Сили оборони України розвинули навесні операцію «Логістичний локдаун»
«Крим відрізають від Росії»: як Сили оборони України знищують логістику та забезпечення армії Росії
7 липня, 15:15
Цзян Юецінь щоранку випиває власний напій довголіття
Еліксир молодості. 101-річна китаянка розкрила незвичні секрети довголіття
17 червня, 08:05
Усі дитячі вагони обладнані кондиціонерами та мають спеціальне дитяче меню
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24
Націоналісти з РФ закликають Путіна вдарити по урядовому кварталу Києва і застосувати тактичну ядерну зброю
Путінські яструби вимагають відмовитися від переговорів і знищити Київ
27 червня, 07:30
Родичі перуанців дізнаються лише про смерть своїх близьких
CNN: Громадян Перу обманом заманюють до російської армії
29 червня, 04:59
Окупанти вдарили по складських приміщеннях на Одещині
Окупанти вдарили по складу з продовольством на Одещині
4 липня, 08:22

Кримінал

Командира 155 бригади та його підлеглих підозрюють у вбивстві – Військова служба правопорядку
Командира 155 бригади та його підлеглих підозрюють у вбивстві – Військова служба правопорядку
Майор ЗСУ отримав 10 років за розкрадання харчів для армії
Майор ЗСУ отримав 10 років за розкрадання харчів для армії
Колишньому сержанту «Скелі», якого підозрюють у побитті капелана та підполковника, обрано запобіжний захід
Колишньому сержанту «Скелі», якого підозрюють у побитті капелана та підполковника, обрано запобіжний захід
Сутички з ТЦК у Львові: обрано запобіжні заходи ще трьом учасникам заворушень
Сутички з ТЦК у Львові: обрано запобіжні заходи ще трьом учасникам заворушень
Вбивство підозрюваної у замаху на Єрмолаєва: Україна і Монако створять спільну слідчу групу
Вбивство підозрюваної у замаху на Єрмолаєва: Україна і Монако створять спільну слідчу групу
Фігурант операції «Мідас» отримав нову підозру: деталі від НАБУ
Фігурант операції «Мідас» отримав нову підозру: деталі від НАБУ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
354K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 липня: ситуація на фронті
160K
Економіст розкрив парадокс: Розбомбивши НПЗ, Україна економить уряду РФ 200 млрд рублів на місяць
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 липня 2026
80K
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
46K
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
41K
Утік із Нью-Йорка та пішов на фронт через борги: історія правнука Брежнєва, який опинився в українському полоні

Новини

День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
Сьогодні, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
6 липня, 18:09
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua