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Новий уряд Корецького отримав перше доручення від Зеленського

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Новий уряд Корецького отримав перше доручення від Зеленського
Зеленський поставив уряду Корецького завдання підготувати країну до зими
скриншот з відео

Президент визначив головний пріоритет Кабміну на найближчі місяці та наголосив на необхідності підготувати країну до будь-якого розвитку подій

Президент України Володимир Зеленський заявив, що головним завданням нового уряду на чолі із Сергієм Корецьким стане підготовка країни до наступної зими та забезпечення стабільної роботи держави за будь-якого сценарію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на вечірнє звернення глави держави.

Президент зазначив, що новий прем'єр має значний досвід роботи у державному енергетичному секторі. За словами глави держави, саме під керівництвом Корецького «Укрнафта» змінила підходи до роботи після припинення олігархічного контролю, а «Нафтогаз» зміг забезпечити країну газом, незважаючи на російські удари по енергетичній інфраструктурі.

«Сьогодні почав роботу новий уряд України на чолі із Сергієм Корецьким. Його сильна сторона – робота саме в державних енергетичних компаніях. Він прийшов в «Укрнафту», він змінив процеси в компанії після олігархічного контролю – «Укрнафта» завдяки Сергію почала працювати реально на нашу державу. «Нафтогаз» пройшов складну зиму, попри всі російські удари Україна була з газом», – сказав президент.

Зеленський наголосив, що одним із ключових завдань уряду є повна підготовка держави до наступного опалювального сезону.

«Важливо повністю підготуватися до наступної зими. Звісно, ми максимально вкладаємось у далекобійність України, у наші мідстрайки, щоб зробити максимально складною задачею для Росії збільшувати наступ проти України й затягувати цю війну. Але за будь-якого сценарію Україна має бути повністю готовою захищати життя, захищати своїх людей, забезпечити проходження зими. Це головне наше спільне українське завдання для нового уряду», – заявив глава держави.

Президент також анонсував зміни у взаємодії з міжнародними партнерами. За його словами, Кабінет Міністрів має прискорити реалізацію вже досягнутих домовленостей. «Будуть зміни також у роботі з партнерами: потрібно більше швидкості у виконанні домовленостей», – зазначив Зеленський.

Окремо глава держави повідомив, що Міністерство оборони продовжить роботу із забезпечення бойових бригад, а план із запровадження далекобійних санкцій виконується у повному обсязі. Президент також розповів, що обов'язки міністра оборони виконуватиме Євгеній Хмара, який раніше керував Центром спеціальних операцій «Альфа» СБУ та відповідав за проведення далекобійних операцій.

Крім того, Зеленський анонсував зміни у дипломатичному напрямку. За його словами, найближчим часом відбудеться обговорення перезавантаження роботи українських закордонних представництв за участю Кирила Буданова та дипломатичної команди. 

Нагадаємо, що Верховна Рада підтримала подання президента Володимира Зеленського про призначення Сергія Корецького прем'єр-міністром України.

За відповідне рішення проголосували 289 народних депутатів. Проти висловився один парламентар, семеро утрималися, ще 21 депутат не взяв участі в голосуванні.

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Теги: Володимир Зеленський уряд прем’єр-міністр Сергій Корецький

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