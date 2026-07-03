Росія знищила найбільшу птахофабрику Європи: по підприємству вдарили КАБами

Укрлендфармінг: збитки від удару попередньо оцінюють у сотні мільйонів доларів

Окупанти завдали удару кількома керованими авіаційними бомбами по території найбільшої в Європі птахофабрики «Чорнобаївська» в Херсонській області, яка входить до складу Групи компаній «Укрлендфармінг». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрлендфармінг».

Що сталося

Внаслідок влучання на території підприємства спалахнула масштабна пожежа. Вогнем і вибухами зруйновано значну частину виробничого комплексу. На місці працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків атаки та фіксація масштабів руйнувань. Попередньо збитки оцінюють у сотні мільйонів доларів.

У компанії наголосили, що «Чорнобаївська» – один із найсучасніших і найбільших об'єктів птахівництва не лише в Україні, а й у Європі. Підприємство належить агрохолдингу «Авангард» бізнесмена Олега Бахматюка, який входить до структури «Укрлендфармінгу».

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Не перша атака

Підприємство вже неодноразово ставало ціллю для російських загарбників. На початку повномасштабного вторгнення, під час окупації Херсонщини, птахофабрика була повністю знеструмлена та заблокована окупантами: через неможливість підвезення кормів і обслуговування тоді загинуло 4,7 млн голів птиці. Під час окупації російські військові також повністю розграбували підприємство – вивезли сучасне обладнання, автотехніку та зруйнували інфраструктуру.

Спершу компанія оцінювала прямі втрати від тієї атаки у 800 млн грн, однак пізніше, у грудні 2022 року, уточнила: із урахуванням загиблої птиці, втраченого доходу від нездобутих яєць і розграбованого обладнання сукупні збитки сягнули близько 12 млрд грн, або $330 млн. Через загибель понад 4 млн курей правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про екоцид (ст. 441 ККУ).

Після деокупації Херсонщини Група компаній «Укрлендфармінг» відновила виробництво на цьому важливому для продовольчої безпеки України комплексі.

«Чорнобаївська» птахофабрика до повномасштабного вторгнення утримувала близько 4,4 млн голів птиці за потужності до 6 млн – у будівництво комплексу свого часу інвестували понад 400 млн доларів. «Укрлендфармінг» до війни забезпечував до 30% ринку курячих яєць в Україні, тож знищення підприємства 2022 року спричинило дефіцит яєць і зростання цін на них.

Нагадаємо, після звільнення правобережної Херсонщини журналісти фіксували, що від колишнього виробничого комплексу птахофабрики фактично залишились лише руїни та паперові лотки – настільки масштабним було мародерство окупантів. Удари по продовольчій інфраструктурі залишаються повторюваною тактикою Росії протягом усієї війни.