Перша реакція Брюсселя. ЄС звернувся до нового прем'єра України

У Брюсселі не лише привітали Сергія Корецького з призначенням, а й окреслили ключові очікування від нового українського уряду

Європейський Союз уперше відреагував на призначення Сергія Корецького прем'єр-міністром України. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала нового главу уряду та запевнила його у повній підтримці з боку Брюсселя. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Урсули фон дер Ляєн у соцмережі X.

Очільниця Єврокомісії заявила, що розраховує на тісну співпрацю з новим Кабінетом Міністрів та очікує, що уряд продовжить реалізацію амбітної програми реформ.

За словами фон дер Ляєн, європейська інтеграція має стати одним із ключових напрямів роботи нового уряду та залишатися основою трансформації України.

«Ви можете розраховувати на нашу повну підтримку у процесі реалізації вашої амбітної програми реформ. Зокрема, у сферах верховенства права, енергетики та інших ключових секторах економіки», – наголосила президентка Єврокомісії.

Вона також запевнила, що Європейський Союз і надалі підтримуватиме Україну на шляху до членства в ЄС та сприятиме впровадженню необхідних реформ.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада призначила Сергія Корецького прем'єр-міністром України. Його кандидатуру підтримали 289 народних депутатів. До цього Корецький очолював державні компанії «Нафтогаз» та «Укрнафта».