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«Тричі викреслювали зі списків на обмін»: історія захисника, який повернувся з полону

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Тричі викреслювали зі списків на обмін»: історія захисника, який повернувся з полону
Офіцер Морської охорони ДПСУ Ярослав Чаус після повернення з російського полону
фото: Володимир Зеленський/Facebook

Чаус у полон потрапив під час оборони «Азовсталі»

Під час обміну полоненими, який відбувся 26 червня, до України повернувся офіцер Морської охорони Державної прикордонної служби України Ярослав Чаус. У неволі він провів понад чотири роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Одеса».

Зазначається, що Чаус родом із Вінниччини, військову службу проходив у Маріуполі. У полон потрапив під час оборони «Азовсталі». У неволі військовослужбовець провів чотири роки та півтора місяця.

Дружина військового Оксана Чаус розповіла, що до 2014 року родина жила в Криму. Після окупації півострова вони переїхали до Маріуполя, а з початком великої війни жінка разом із дитиною виїхала до Кодими на Одещині, де оселилася у побратима чоловіка.

«За час полону Ярослава тричі викреслювали зі списків на обмін. Кожного разу це було дуже важко пережити, але я вірила, що він обов’язково повернеться. Увесь цей час ми жили цією надією», – розповіла Оксана Чаус.

Нагадаємо, Україна провела черговий обмін полоненими з Росією та повернула додому 160 військовослужбовців. Особливість цього повернення полягає в тому, що майже всі звільнені потрапили в полон у 2022 році.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уточнив, що серед звільнених є 115 оборонців Маріуполя. Окрім солдатів і сержантів, додому вдалося повернути 58 офіцерів.

До слова, звільнений з російського полону прикордонник вперше за довгий час побачив свого сина під час відеодзвінка. Захисник зізнався, що спершу навіть не впізнав хлопчика.

Зауважимо, серед 160 українських захисників, яких 26 червня звільнили з російського полону, 16 належать до підрозділів корпусу «Азов» і один «азовець», який обороняв Маріуполь.

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Теги: полон військові обмін полоненими

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