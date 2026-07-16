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Корецький провів перше засідання оновленого Кабміну

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Корецький провів перше засідання оновленого Кабміну
Головними критеріями роботи кожного члена уряду прем'єр назвав ефективність, відповідальність і результат
фото: Сергій Корецький/Facebook

Прем'єр подякував міністрам за готовність до інтенсивної роботи

Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив про проведення першого засідання нового складу Кабінету Міністрів, на якому визначили першочергові пріоритети роботи уряду. Про це він написав у Facebook, передає «Главком».

«Провели перше засідання нового складу Кабінету Міністрів. Визначили першочергові пріоритети. Дякую всім міністрам за готовність до інтенсивної роботи. Для кожного члена Уряду головними критеріями будуть ефективність, відповідальність і результат. Працюємо над виконанням завдань, визначених Президентом України та Верховною Радою. Попереду дуже багато роботи», – написав Корецький.

Корецький провів перше засідання оновленого Кабміну фото 1
фото: Сергій Корецький/Facebook

Що обіцяв напередодні

Приступаючи до виконання обов'язків прем'єр-міністра, Корецький уже окреслював пріоритети нового уряду. Головним завданням він назвав повне забезпечення Сил оборони України та масштабування вітчизняного оборонно-промислового комплексу – зокрема, щоб для кожної далекобійної операції та захисту позицій на фронті військові мали достатньо дронів, роботизованих комплексів і сучасного озброєння.

Паралельно, за його словами, уряд готує країну до зими, підтримує громадян і бізнес та виконує соціальні зобов'язання держави – своєчасну виплату пенсій, соціальної допомоги та фінансування ключових державних послуг. Окрему увагу Корецький пообіцяв приділяти прифронтовим громадам, зміцненню взаємодії з міжнародними партнерами та курсу на повноправне членство України в Європейському Союзі.

Нагадаємо, Верховна Рада призначила Сергія Корецького прем'єр-міністром України 16 липня – за це рішення проголосували 289 народних депутатів.

До слова, виступаючи в Раді перед голосуванням, Корецький заявив, що Кабмін має стати «урядом оборони, економічного розвитку та європейської інтеграції».

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Теги: озброєння фінансування військові бізнес міністр Верховна Рада Кабмін Сергій Корецький

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