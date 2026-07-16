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«Я готовий до складних викликів». Корецький виступив у Раді: головні тези (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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«Я готовий до складних викликів». Корецький виступив у Раді: головні тези (відео)
Корецький виступив у Раді
скриншот з відео

Корецький заявив, що перед Кабміном стоять чіткі завдання, продиктовані війною

Кандидат на посаду прем'єр-міністра України Сергій Корецький під час виступу у Верховній Раді представив бачення роботи майбутнього уряду.

Він заявив, що Кабінет Міністрів має стати «урядом оборони, економічного розвитку та європейської інтеграції», а також визначив ключові завдання на найближчий період. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію засідання Верховної Ради.

«Ця зима може бути ще складнішою»

На початку виступу Корецький подякував працівникам енергетичної галузі за проходження минулого опалювального сезону та попередив про нові виклики.

«Минулу зиму ми вистояли завдяки сміливості, відданості та професіоналізму. Чітко усвідомлюю, що ця зима може бути ще складнішою. Тому ми маємо бути згуртованими та рішучими, щоб зберегти людей і зберегти системи життєзабезпечення держави», – сказав він.

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Про досвід у «Укрнафті» та «Нафтогазі»

Корецький наголосив, що прийшов у державне управління після понад 20 років роботи у приватному секторі й навів результати роботи державних компаній, які очолював.

«Ми принесли рекордні десятки мільярдів прибутків, податків та дивідендів попередньо збитковій державній компанії. Ми вистояли найважчу зиму та забезпечили безперебійне постачання газу українцям, незважаючи на критичні втрати власного видобутку», – зазначив кандидат.

За його словами, ефективність державного управління залежить не від форми власності, а від людей, відповідальності та професійності.

Яким буде новий уряд

Корецький заявив, що перед Кабміном стоять чіткі завдання, продиктовані війною. «Я хочу, щоб цей Кабінет Міністрів став урядом оборони, урядом економічного розвитку, урядом європейської інтеграції», – наголосив він.

Серед пріоритетів майбутнього уряду він назвав:

  • повне забезпечення Сил оборони;
  • масштабування оборонно-промислового комплексу;
  • соціальний захист населення;
  • підтримку прифронтових громад;
  • підготовку до наступної зими;
  • підтримку бізнесу та економіки;
  • ефективне використання міжнародної допомоги;
  • вступ України до Європейського Союзу.

Підтримка ветеранів та переселенців

Окремо Корецький наголосив на необхідності підтримки українців, які постраждали від війни.

«Ми маємо забезпечити підтримку внутрішньо переміщених осіб. Ветерани безумовно є нашим пріоритетом, були і будуть. Держава підтримувала ветеранів і продовжить це робити», – заявив він.

Також кандидат висловився за збереження окремого Міністерства аграрної політики.

«Хочу також акцентувати увагу на Міністерстві аграрної політики та продовольства, яке має бути самодостатньою вагомою одиницею уряду», – сказав Корецький.

Євроінтеграція – історична місія

Кандидат на посаду прем'єра запевнив, що інтеграція до Європейського Союзу залишиться одним із головних напрямів роботи уряду.

«Україна буде членом Європейського Союзу. Це один із конституційних пріоритетів. І це історична місія нашого покоління. Я обіцяю, що уряд зробить усе можливе та необхідне на цьому шляху», – заявив він.

Про співпрацю з парламентом

Корецький повідомив, що до голосування провів зустрічі з усіма парламентськими фракціями та депутатськими групами й пообіцяв підтримувати відкритий діалог із Верховною Радою.

«Я зустрівся з усіма фракціями, депутатськими групами. Обіцяю і надалі бути відкритим, вибудовувати максимально конструктивний діалог із парламентом. Це запорука злагодженої ефективної роботи», – сказав він.

Наприкінці виступу Корецький наголосив, що всі рішення уряду оцінюватимуться за одним критерієм. «Все, що робитиме уряд, буде спиратись на одну одиницю виміру: чи допомагає це тим, хто воює, і тим, заради кого воюють наші воїни», – підкреслив кандидат.

Він завершив промову словами:

«Головною задачею в цій війні є збереження української національної ідентичності в історичній перспективі. Адже нація, яка живе ідеєю, – незнищенна».

Хто такий Сергій Корецький

53-річний Корецький очолює НАК «Нафтогаз України» з квітня 2025 року – його призначили за результатами відкритого конкурсу за участю 62 кандидатів, який проводила міжнародна рекрутингова компанія Korn Ferry. До цього він керував «Укрнафтою» та «Укртатнафтою», а кар'єру в паливно-енергетичному секторі починав із посади охоронця в групі компаній «Континіум». Детальніше про шлях імовірного прем'єра «Главком» писав у досьє на майбутнього очільника уряду.

Опитані журналістами співрозмовники пояснюють вибір президента управлінським досвідом Корецького під час минулої опалювальної кризи: саме йому доручили готувати енергетичну галузь до нового, як очікується, найважчого за роки війни опалювального сезону. Кандидатуру також уже представили західним партнерам – Корецький супроводжував Зеленського на останньому саміті НАТО в Анкарі.

Що передувало кадровим змінам

12 липня Зеленський анонсував оновлення Кабінету міністрів після зустрічі з тодішньою прем'єркою Юлією Свириденко, а 14 липня Верховна Рада підтримала відставку її уряду у повному складі. Серед кандидатів на посаду глави уряду також розглядали першого віцепрем'єр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля, міністра оборони Михайла Федорова та міського голову Харкова Ігоря Терехова, однак останній відхилив пропозицію. Народні депутати заявляли, що кандидатура Корецького має ряд переваг перед іншими претендентами, зокрема досвід антикризового управління в енергетичній галузі під час війни.

За попередніми даними нардепів, голосування у Верховній Раді за кандидатуру прем'єр-міністра може відбутися цього тижня разом із поданням щодо нового складу уряду.

Нагадаємо, Свириденко очолювала уряд із липня 2025 року; про причини кадрового перезавантаження Кабміну президент заявив ще на початку минулого тижня.

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Теги: Кабмін Верховна Рада кадрові зміни уряд Сергій Корецький

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