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Атака дронів на Київ: в одному з районів впали уламки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Атака дронів на Київ: в одному з районів впали уламки
Триває 1045-й день повномасштабної війни
фото з відкритих джерел

У столиці триває повітряна тривога

Внаслідок російської атаки дронів-камікадзе на Київ є падіння уламків в Голосіївському районі. Про це повідомив очільник місцевої військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Всі служби прямують на місце.

Повітряна тривога триває, перебувайте в укриттях.

Згодом мер міста Віталій Кличко повідомив, що у Голосіївському районі, де впали уламки БпЛА, пожежі немає. 

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, триває 1045-й день повномасштабної війни.

Ситуація на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля.

Загалом від початку минулої доби відбулося 118 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби російські загарбники завдали двох ракетних та 38 авіаударів, застосувавши дві ракети та 65 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 691 дрон-камікадзе та здійснили близько трьох тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

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Теги: Тимур Ткаченко тривога ворог Віталій Кличко війна Київ дрон

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