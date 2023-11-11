Кремль готує росіян до завершення війни?
70% росіян підтримають «рішення Путіна, якби цього тижня припинили військовий конфлікт з Україною»
«Київ доповів Євросоюзу: Геноцид русскіх в Україні завершено» – вчорашній заголовок їхньої «Комсомольской правды». Виглядає так, ніби вони декларують, що причини для «СВО» (захист російськомовних і росіян) зникли, можна згортатись.
Затія втратила сенс – оголосимо скорботу, поплачемо за «русскімі» в Україні і згорнемо лавочку.
Все не так просто, звісно. Але виглядає на пробну кулю – таку само, як опитування росіян, чи згодяться вони з рішенням Путіна завершити «СВО», навіть якщо доведеться залишити окуповані території України (таких несподівано цілих 34%).
- Жовтень 2023: 76% росіян підтримують «дії російських Збройних сил в Україні».
- Листопад 2023: 70% росіян підтримають «рішення Путіна, якби цього тижня припинили військовий конфлікт з Україною».
На тлі знов актуалізованих заяв офіційних осіб РФ про переговори з Україною це, ймовірно, можна справді розцінювати як пошук виходу з глухого кута. І так, повернення окупованих теренів Україні дійсно буде зараз карним злочином – бо РФ вже ввела їх в склад держави. Але в Росії диктатура, маскована під демократію.
Проведуть ще пару подібних опитувань «чи підтримаєте ви рішення Путіна» з підтримкою понад 70%. І Путін «на вимогу народу, котрий в нас носій всієї повноти влади» виведе регіони зі складу РФ. Через спеціальні перехідні положення, через додатки до законів і Конституції РФ... Не принципово. Головне, за потреби він зможе це зробити.
Але по суті стадія реальних торгів ще навіть не почалась.
Зверніть увагу на емоційну репліку: «Нет сомнений, что Киев вскоре попробует запретить даже думать на русском языке».
Після того, як Кадиров публічно обурився, що діти деяких чиновників вже «навіть думають російською» і це недопустимо... Такі репліки дійсно виглядають пікантно.
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