Кремль готує росіян до завершення війни?

70% росіян підтримають «рішення Путіна, якби цього тижня припинили військовий конфлікт з Україною»

«Київ доповів Євросоюзу: Геноцид русскіх в Україні завершено» – вчорашній заголовок їхньої «Комсомольской правды». Виглядає так, ніби вони декларують, що причини для «СВО» (захист російськомовних і росіян) зникли, можна згортатись.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Затія втратила сенс – оголосимо скорботу, поплачемо за «русскімі» в Україні і згорнемо лавочку.

Все не так просто, звісно. Але виглядає на пробну кулю – таку само, як опитування росіян, чи згодяться вони з рішенням Путіна завершити «СВО», навіть якщо доведеться залишити окуповані території України (таких несподівано цілих 34%).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Жовтень 2023: 76% росіян підтримують «дії російських Збройних сил в Україні».

Листопад 2023: 70% росіян підтримають «рішення Путіна, якби цього тижня припинили військовий конфлікт з Україною».

На тлі знов актуалізованих заяв офіційних осіб РФ про переговори з Україною це, ймовірно, можна справді розцінювати як пошук виходу з глухого кута. І так, повернення окупованих теренів Україні дійсно буде зараз карним злочином – бо РФ вже ввела їх в склад держави. Але в Росії диктатура, маскована під демократію.

Проведуть ще пару подібних опитувань «чи підтримаєте ви рішення Путіна» з підтримкою понад 70%. І Путін «на вимогу народу, котрий в нас носій всієї повноти влади» виведе регіони зі складу РФ. Через спеціальні перехідні положення, через додатки до законів і Конституції РФ... Не принципово. Головне, за потреби він зможе це зробити.

Але по суті стадія реальних торгів ще навіть не почалась.

Зверніть увагу на емоційну репліку: «Нет сомнений, что Киев вскоре попробует запретить даже думать на русском языке».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Після того, як Кадиров публічно обурився, що діти деяких чиновників вже «навіть думають російською» і це недопустимо... Такі репліки дійсно виглядають пікантно.