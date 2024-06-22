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«Вагнерівець» повернувся з війни в Україні та скоїв друге вбивство через ревнощі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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«Вагнерівець» повернувся з війни в Україні та скоїв друге вбивство через ревнощі
Російського найманця, який воював в Україні, повторно засуджено за вбивство
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Окупант зарізав друга дитинства і мало не вбив свою дівчину

У російському Іжевську бійця приватної військової компанії (ПВК) «Вагнер» Артема Єгорова засуджено до 15 років колонії за вбивство друга дитинства та спробу вбивства своєї дівчини. Про це повідомило російське видання «Вёрстка».

Зазначається, що 2020 року Єгорова було засуджено до восьми років колонії у справі про вбивство. За версією слідства, чоловік та його знайомий пили алкоголь і вживали наркотики, потім вони посварилися через дівчину. Єгоров убив свого знайомого за допомогою графина та ножа.

А восени 2022 року Єгорова завербували у ПВК «Вагнер». Навесні 2023 року він повернувся додому через поранення ноги.

У травні він почав зустрічатися й жити з мешканкою Іжевська. Якось вони поїхали на день народження до друга дитинства Єгорова. Пара залишилася там ночувати.

Уночі дівчина вийшла в туалет, але Єгоров подумав, що вона вирішила зайнятися сексом із його другом. Найманець пішов за дівчиною, висловив їй підозри у зраді, кілька разів ударив кулаком по обличчю та почав топити у ванній.

Коли друг прибіг на крики, Єгоров завдав йому численних ударів ножем, а потім п'ять разів ударив їм свою дівчину в живіт. Жінка залишилася живою.

Єгоров визнав провину і сказав, що скоїв вбивство під впливом алкоголю. Суд визнав алкогольне сп'яніння обтяжувальною обставиною, а участь у війні – пом'якшувальною.

Нагадаємо, що в Москві росіянин жорстоко застрелив чоловіка.

Як повідомлялося, житель Башкирії розправився з місцевим чоловіком і привселюдно з'їв його серце

Раніше Микита Сем’янов, який у травні 2022 року був засуджений на 9 років виправної колонії за вбивство та пішов добровольцем на війну в Україні, зараз відвідує школи як «герой СВО» та сидить у журі дитячих конкурсів.

До слова, депутати Держдуми внесли законопроект, який закріпить у Кримінальному кодексі РФ механізм звільнення від відповідальності військових, які беруть участь у війні з Україною. У разі укладання контракту із збройними силами країни-агресорки справи підозрюваних призупинять, вид покарання змінять на умовний термін.

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Теги: окупанти кримінал війна вбивство ПВК «Вагнер»

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