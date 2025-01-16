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Сили оборони ліквідували чемпіона Росії з кікбоксингу

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Сили оборони ліквідували чемпіона Росії з кікбоксингу
Прощання з окупантом відбулося 10 січня в Омську

У 2002 році Діркенс виборов титул чемпіона Росії з кікбоксингу

Сили оборони ліквідували окупанта та чемпіона Росії з кікбоксингу Петра Діркенса. Про це інформує Base of Ukrainian Sports. 

Діркенс був майстром спорту Росії з кікбоксингу. Також окупант ставав багаторазовим переможцем та призером різноманітних всеросійських змагань. У 2002 році Діркенс виборов титул чемпіона Росії з кікбоксингу.

У 2010-2011 роках окупант був тренером секції кікбоксингу «Атака».

Російські пропагандисти не повідомляють дату ліквідації Діркенса. Лише відомо, що прощання з окупантом відбулося 10 січня в Омську.

Нагадаємо, ЗСУ ліквідували окупанта Микиту Печонкіна, який займався баскетболом.

Зазначається, що Печонкін народився і виріс у Каменську-Уральському. Займався баскетболом, грав за команду «РУМБ». Окупант був неодноразовим чемпіоном та володарем кубка міста Каменська-Уральського з баскетболу серед чоловіків.

Печонкін служив у зенітному дивізіоні ППО, мав звання лейтенанта.

Російські пропагандисти зазначають, що цей «спортсмен поза політикою» за участь у війні був нагороджений державними нагородами.

Ліквідували окупанта в ніч з 23 на 24 листопада 2024 року. Прощання з ним відбулося 11 січня 2025 року.

Як повідомлялося, захисники України знищили 22-річного російського боксера Владислава Юркевича. Про це інформує Base of Ukrainian sports.

Окупант з 12 років займався боксом у клубі «Боєць». Російські ЗМІ повідомляють, що він входив до топ-8 найсильніших боксерів Сибіру.

Юркевич був переможцем першості Іркутської області серед юнаків, регіональної першості Російського студентського спортивного союзу (РССС), завоював срібні медалі першості Росії РСРС та першості Іркутської області серед юніорів.

Також ліквідований окупант був кандидатом у майстри спорту.

Російські ЗМІ повідомляють, що прощання з Юркевичем відбудеться 7 січня 2025 року.

Нагадаємо, українські захисники ліквідували мешканця Ленінградської області РФ та тренера футбольного клубу «Факел» Володимира Федорова. Про це інформують російські пропагандистські ресурси.

Федоров працював у ФК «Факел» з 2016 року.

Федерація футболу Кіриського району у своєму зверненні також зазначила, що ліквідований окупант «був хорошим тренером та професіоналом, який виховав багато футболістів».

Користувачі соцмереж зазначають, що в знищеного загарбника залишилася дружина та діти.

Поховали Федорова у місті Котове Волгоградської області.

Нагадаємо, колишній гравець збірної Росії з футболу Олексій Бугаєв був ліквідований українськими захисниками

Колишньому захиснику «Локомотива», «Томі» та «Краснодара» було 43 роки.

Бугаєв розпочинав професійну кар'єру в «Торпедо» у 2001 році та завершив її у 2010-му. У складі збірної Росії він провів 7 матчів, грав у тому числі на Євро-2004.

У 2005 році окупант виграв Суперкубок Росії у складі «Локомотива».

У вересні цього року спортсмена було засуджено до 9,5 року колонії суворого режиму у справі про замах на збут наркотиків.

Теги: росія кікбоксинг війна

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