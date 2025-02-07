Вирок у справі закарпатських ґвалтівників, можлива зустріч Зеленського з Трампом. Головне за 7 лютого

Президент США Дональд Трамп може наступного тижня провести переговори з главою України Володимиром Зеленським

Трамп анонсував можливу зустріч із Зеленським, ухвалено вирок у справі закарпатських ґвалтівників, міністр оборони отримав нових заступників. «Главком» склав добірку новин 7 лютого, щоб ви були в курсі головних подій:

Міністр оборони отримав нових заступників

Кабінет міністрів України призначив двох нових заступників міністра оборони. Ними стали генерал-лейтенант Євген Мойсюк та командир Центру масштабування технологічних рішень ЗСУ Валерій Чуркін.

За словами міністра оборони Рустема Умєрова, Мойсюк є одним із найдосвідченіших офіцерів української армії, бойовий командир. Його зона відповідальності – розвиток та генерація Сил оборони, включаючи мобілізаційні процеси та підготовку воїнів.

Водночас Валерій Чуркін зосередиться на оборонних інноваціях і технологічному розвитку української армії. За словами міністра, підрозділ Чуркіна вже сьогодні реалізовує понад 50 ключових проєктів у сфері військового IT та Miltech, впроваджуючи сучасні рішення на полі бою. На новій посаді очікуємо масштабування цієї роботи.

Трамп анонсував можливу зустріч із Зеленським

Президент США Дональд Трамп незабаром може зустрітися з главою України Володимиром Зеленським. Переговори, ймовірно, відбудуться у Вашингтоні.

Трамп планує поговорити із Зеленським про закінчення війни та рідкісноземельні метали в Україні в обмін на підтримку США.

Відповідаючи про можливу зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним, американський президент вкотре нагадав про «гарні відносини» з очільником Кремля.

Суд продовжив Коломойському тримання під вартою

Печерський районний суд Києва продовжив до 9 квітня запобіжний захід у вигляді тримання під вартою олігарху Ігорю Коломойському. Прокурор долучив до справи про організацію у 2003 році замовного вбивства юриста Сергія Карпенка п'ять томів із допитами свідків та висновками.

Водночас суд відмовив у задоволенні клопотання Ігорю Коломойському щодо зміни запобіжного захисту у справі про привласнення коштів. Сторона захисту апелювала до того, що вранці 7 лютого йому вже продовжили тримання під вартою до 9 квітня у справі про замовне вбивство.

Також адвокати бізнесмена стверджували, що в матеріалах справи, а саме у показаннях свідків, є неточності. Також адвокати наполягали, що у документах, залучених як докази, немає даних про ті збитки, які фігурують у справі.

Ухвалено вирок у справі закарпатських ґвалтівників

Суддя Воловецького районного суду оголосив вирок у справі про зґвалтування неповнолітньої. Кожному обвинуваченому суд призначив покарання у вигляді шести років позбавлення волі. Підстав для звільнення обвинувачених від покарання з іспитовим строком – суд не встановив.

Суд частково задовольнив цивільний позов потерпілої сторони. Із заявлених 450 тис. грн моральної шкоди суд стягнув 300 тис. грн з обвинувачених, оскільки частину обвинувачені вже відшкодували. Також суд взяв обвинувачених під варту негайно в залі суду.

У коментарі «Главкому» адвокатка Miller Law Firm, яка представляла інтереси постраждалої, Наталія Баранова повідомила: потерпіла сторона погоджується з вироком щодо такого покарання обвинуваченим і вважає його справедливим.

Відстрочки у «Резерв+» продовжуватимуться автоматично

Відсьогодні у застосунку «Резерв+» запрацювало автоматичне продовження відстрочок. Раніше для продовження онлайн-відстрочки було потрібно надсилати новий запит у застосунку. Тепер достатньо лише оновити військовий документ.

Спочатку функція працюватиме для тих відстрочок, які були оформлені через «Резерв+». Йдеться про людей з інвалідністю, які мають відповідне посвідчення Пенсійного фонду, а також студентів, аспірантів і докторантів. Згодом функція автоматичного продовження відстрочок стане доступна й для багатодітних батьків.