Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Російські війська просунулися поблизу Борової та Торецька – карти ISW

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Російські війська просунулися поблизу Борової та Торецька – карти ISW
Звіт ISW щодо війни в Україні 7 лютого
фото з відкритих джерел

Триває 1081-й день повномасштабної війни в Україні

Російським військам вдалось просунутись поблизу Борової та Торецька. На інших напрямках ворог зберігає військову присутність, однак не просувався. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська просунулися поблизу Борової та Торецька – карти ISW фото 1

Операція ЗСУ на Курщині

Українські війська незначно просунулися під час механізованих штурмів у своєму виступі в Курській області 6 лютого, але російські джерела стверджують, що армія РФ тимчасово зупинила українське просування на південний схід від Суджі. Геолокаційні кадри, опубліковані 6 лютого, показують, що під час атак 6 лютого українські сили незначно просувалися вздовж траси 38К-028 Суджа-Обоянь і в полях на схід від Фанасіївки (на південний схід від Суджі).

Російські війська просунулися поблизу Борової та Торецька – карти ISW фото 2

Харківщина

Російські війська 7 лютого продовжували наступальні дії на Харківському напрямку, але не просувалися. Окупанти 6 і 7 лютого вели наступальні дії на північний схід від міста Харків поблизу Вовчанська.

Російські війська просунулися поблизу Борової та Торецька – карти ISW фото 3

Луганщина

Російські війська 7 лютого продовжили наступ на Куп'янському напрямку, але не просунулися. 6 і 7 лютого росіяни наступали на схід від Куп'янська в районі Петропавлівки.

Російські війська просунулися поблизу Борової та Торецька – карти ISW фото 4

Російські війська просунулися в напрямку Борової 7 лютого. Армія РФ наступала на північний схід від Борової поблизу Загризового, Нової Кругляківки, Зеленого Гаю та Лозової; на захід від Борової під Копанками; і на південний схід від Борової біля Новоєгорівки, Новосергіївки та Греківки 6 і 7 лютого.

Російські війська 7 лютого продовжили наступ на Лиманському напрямку, але не просунулися. 

Російські війська просунулися поблизу Борової та Торецька – карти ISW фото 5

Донеччина

Російські війська 7 лютого продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку, але не просувалися. 6 і 7 лютого окупанти наступали на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки та на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського.

7 лютого російські війська продовжували наступ під самим Часовим Яром, але не просунулися в цьому напрямку. 

Російські війська просунулися поблизу Борової та Торецька – карти ISW фото 6

Російські сили просунулися в північній частині Торецька. Росіяни атакували сам Торецьк і на північ від Торецька поблизу Диліївки 6 і 7 лютого. Опубліковані 6 лютого геолокаційні кадри вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися вулицею Пузанова на півночі Торецька.

Російські війська просунулися поблизу Борової та Торецька – карти ISW фото 7

Російські війська 7 лютого продовжили наступ на Покровському напрямку, але не просунулися. Російська армія вела наступальні дії під самим Покровськом; на схід від Покровська – Зелене Поле, Тарасівка, Миролюбівка, Промінь, Водяне Друге, Єлизаветівка, Новоторецьке; на південний схід від Покровська поблизу Лисівки; і на південний захід від Покровська біля Звірового, Піщаного, Новоолександріївки, Надіївки, Котлярівки, Удачного, Новосергіївки та Успенівки 6 і 7 лютого.

Російські війська просунулися поблизу Борової та Торецька – карти ISW фото 8

7 лютого російські війська продовжували наступ на Курахівському напрямку, але не просунулися. 6 і 7 лютого російські війська вели наступальні операції на північний захід від Курахова в районі Шевченка, на захід від Курахова в районі Костянтинополя та Андріївки та на південний захід від Курахова в районі Дачного.

Російські війська просунулися поблизу Борової та Торецька – карти ISW фото 9

7 лютого російські війська продовжували наступ у районі Великої Новосілки, проте жодного підтвердженого просування не було. 6 і 7 лютого російські війська вели наступальні операції на південний захід від Великої Новосілки в районі Рівнополя, на північ від Великої Новосілки в районі Нових Комарів і на північний схід від Великої Новосілки в районі Роздольного.

Російські війська просунулися поблизу Борової та Торецька – карти ISW фото 10

Південь

7 лютого на заході Запорізької області тривали позиційні бої, але російські війська не просувалися.

Російські війська просунулися поблизу Борової та Торецька – карти ISW фото 11

Нагадаємо, триває 1081-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: Харків окупанти армія Торецьк ворог наступ росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Росія для США – велика і важлива держава, яка дуже значима з точки зору геополітики, а ще – багата, а може бути ще багатшою»
Американці завжди будуть більше за Росію, ніж за Україну
2 лютого, 09:45
Останні дні ворог активно проводить атаки на Срібне та Удачне
Серйозні втрати на Покровському напрямку змусили окупантів залучати резерви – DeepState
2 лютого, 08:31
Середньодобовий темп наступу росіян на Покровському напрямку становить приблизно до 1-1,2 км на добу
Ворог намагається обійти Покровськ
29 сiчня, 14:48
Василь гадав, що не вибереться з російських окопів живим
Боєць ЗСУ добу провів у окопі з росіянами: як йому вдалося врятуватися
25 сiчня, 20:13
В Брянську удару було завдано по заводу електроніки «Крємній Ел»
Росіяни скаржаться на безпілотники. Наслідки атак на Рязань та Брянськ
24 сiчня, 08:27
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 20508 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 24 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
24 сiчня, 07:49
Внаслідок падіння БпЛА загорівся дах будинку
У Смоленській області прогриміли вибухи: палає авіазавод та багатоповерхівка (оновлено)
21 сiчня, 03:51
Наслідки ворожої атаки на Кривий Ріг
Удар по Кривому Розі: у лікарні померла 22-річна дівчина
18 сiчня, 08:16
Пожежа в Енгельсі
Енгельс, де росіяни майже тиждень ліквідовували пожежу на нафтобазі, знову атакували дрони (відео)
14 сiчня, 06:45

Події в Україні

Росія використовує українських дітей для захисту від атак ЗСУ
Росія використовує українських дітей для захисту від атак ЗСУ
Окупанти готують затяжну наступальну операцію – майор Нацгвардії
Окупанти готують затяжну наступальну операцію – майор Нацгвардії
Дрони атакували Ростовську область: головне за ніч
Дрони атакували Ростовську область: головне за ніч
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 лютого: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 лютого: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 8 лютого 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 8 лютого 2025
Російські війська просунулися поблизу Борової та Торецька – карти ISW
Російські війська просунулися поблизу Борової та Торецька – карти ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
162K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 лютого: ситуація на фронті
56K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 лютого 2025
38K
Бійця, якого вважали зниклим безвісти, зустріли з полону на Вінниччині
21K
Чехи знайшли найбільше підземне термальне озеро у світі
12K
Втрати ворога станом на 7 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
11K
У восьми областях України введено аварійні відключення електроенергії (оновлено)

Новини

8 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У восьми областях України введено аварійні відключення електроенергії (оновлено)
Вчора, 08:54
7 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Аварійні відключення електроенергії введено у восьми областях України
6 лютого, 11:17
Повітряна тривога в Києві тривала 30 хвилин
6 лютого, 11:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
6 лютого, 03:42

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua