Російські війська просунулися поблизу Борової та Торецька – карти ISW

Триває 1081-й день повномасштабної війни в Україні

Російським військам вдалось просунутись поблизу Борової та Торецька. На інших напрямках ворог зберігає військову присутність, однак не просувався. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Операція ЗСУ на Курщині

Українські війська незначно просунулися під час механізованих штурмів у своєму виступі в Курській області 6 лютого, але російські джерела стверджують, що армія РФ тимчасово зупинила українське просування на південний схід від Суджі. Геолокаційні кадри, опубліковані 6 лютого, показують, що під час атак 6 лютого українські сили незначно просувалися вздовж траси 38К-028 Суджа-Обоянь і в полях на схід від Фанасіївки (на південний схід від Суджі).

Харківщина

Російські війська 7 лютого продовжували наступальні дії на Харківському напрямку, але не просувалися. Окупанти 6 і 7 лютого вели наступальні дії на північний схід від міста Харків поблизу Вовчанська.

Луганщина

Російські війська 7 лютого продовжили наступ на Куп'янському напрямку, але не просунулися. 6 і 7 лютого росіяни наступали на схід від Куп'янська в районі Петропавлівки.

Російські війська просунулися в напрямку Борової 7 лютого. Армія РФ наступала на північний схід від Борової поблизу Загризового, Нової Кругляківки, Зеленого Гаю та Лозової; на захід від Борової під Копанками; і на південний схід від Борової біля Новоєгорівки, Новосергіївки та Греківки 6 і 7 лютого.

Російські війська 7 лютого продовжили наступ на Лиманському напрямку, але не просунулися.

Донеччина

Російські війська 7 лютого продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку, але не просувалися. 6 і 7 лютого окупанти наступали на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки та на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського.

7 лютого російські війська продовжували наступ під самим Часовим Яром, але не просунулися в цьому напрямку.

Російські сили просунулися в північній частині Торецька. Росіяни атакували сам Торецьк і на північ від Торецька поблизу Диліївки 6 і 7 лютого. Опубліковані 6 лютого геолокаційні кадри вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися вулицею Пузанова на півночі Торецька.

Російські війська 7 лютого продовжили наступ на Покровському напрямку, але не просунулися. Російська армія вела наступальні дії під самим Покровськом; на схід від Покровська – Зелене Поле, Тарасівка, Миролюбівка, Промінь, Водяне Друге, Єлизаветівка, Новоторецьке; на південний схід від Покровська поблизу Лисівки; і на південний захід від Покровська біля Звірового, Піщаного, Новоолександріївки, Надіївки, Котлярівки, Удачного, Новосергіївки та Успенівки 6 і 7 лютого.

7 лютого російські війська продовжували наступ на Курахівському напрямку, але не просунулися. 6 і 7 лютого російські війська вели наступальні операції на північний захід від Курахова в районі Шевченка, на захід від Курахова в районі Костянтинополя та Андріївки та на південний захід від Курахова в районі Дачного.

7 лютого російські війська продовжували наступ у районі Великої Новосілки, проте жодного підтвердженого просування не було. 6 і 7 лютого російські війська вели наступальні операції на південний захід від Великої Новосілки в районі Рівнополя, на північ від Великої Новосілки в районі Нових Комарів і на північний схід від Великої Новосілки в районі Роздольного.

Південь

7 лютого на заході Запорізької області тривали позиційні бої, але російські війська не просувалися.

Нагадаємо, триває 1081-й день повномасштабної війни в Україні.