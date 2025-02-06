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Фіналісти Нацвідбору Євробачення. Future Culture: як столичний квінтет пробився на велику сцену

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Київська музична формація Future Culture заснована у 2022 році
фото: muzvar.com.ua

Гурт Future Culture вражає своїми сміливими імпровізаціями та потужною живою енергією

Гурт Future Culture вперше взяв участь у Національному відборі та потрапив до десятки фіналістів. Він змагатиметься за можливість представити Україну на Євробаченні-2025 із піснею Waste My Time.

«Главком» розповідає про колектив, який відомий своїм унікальним стилем, що поєднує елементи неосоулу, фанку та хіп-хопу.

Що відомо про гурт Future Culture

Гурт Future Culture створює музику як українською, так і англійською мовами
Гурт Future Culture створює музику як українською, так і англійською мовами
фото: futurecultureua/Instagram

Future Culture – київський музичний гурт, заснований у 2022 році. До складу колективу входять п’ятеро музикантів: вокалісти Дар’я Ремез та Олексій Боднар, барабанщик Андрій Литвиненко, бас-гітарист Олексій Руденко та гітарист Андрій Шулаков.

Стиль Future Culture не можна віднести до якогось одного напряму, адже музиканти постійно експериментують. Кожен їхній виступ перетворюється на імпровізаційний джем.

«Ми гурт, який існує лише два роки, почали своє існування з того, що просто імпровізували», – розповіла Дар'я Ремез в інтерв'ю «РБК-Україна».

Гурт створює музику як українською, так і англійською мовами. Окрім виступів, учасники займаються викладанням гри на барабанах, гітарі та бас-гітарі. Вони заснували Live Music Club, де допомагають охочим навчитися грати в ансамблях під керівництвом досвідчених музикантів.

Нацвідбір на Євробачення-2025

Гурт Future Culture змагатиметься за право представляти Україну на Євробаченні-2025 з піснею Waste my time. За словами вокалістки, назва композиції у дослівному перекладі означає «марнувати свій час». Проте для гурту цей вислів має глибший зміст, адже, на їхню думку, час не можна вважати змарнованим, якщо ти насолоджуєшся ним.

Гурт Future Culture з піснею Waste my time увійшов у фінал Нацвідбору

«На нашу думку, людям варто вчитися відпочивати. У воєнний час величезний інформаційний шквал летить на нас: новини кожен день, чати. А зараз йде таке, що відпочинок просувається як активність, пошуки чогось нового. Але це може зашкодити, іноді можна просто залишитися вдома і послухати тишу, якщо є на те можливість, якщо нема сирен. На нашу думку, це надважливо для психіки українців зараз», – наголосила Дар'я Ремез.

Вокалістка зізнається, що гурт не писав цю пісню спеціально для Нацвідбору: «Ми її писали не під Нацвідбір. Власне, ця пісня – перша для нас, саме як записаний трек. Бо все інше – це зазвичай імпровізації. Чому ця пісня? Бо це, власне, перший такий матеріал, який схожим був на пісню і вкладався в 3 хв. Бо зазвичай у нас по 6-7 хв., а це точно не підходить під формат Євробачення».

До складу Future Culture входять п’ятеро музикантів: вокалісти Дар’я Ремез та Олексій Боднар, барабанщик Андрій Литвиненко, бас-гітарист Олексій Руденко та гітарист Андрій Шулаков
До складу Future Culture входять п’ятеро музикантів: вокалісти Дар’я Ремез та Олексій Боднар, барабанщик Андрій Литвиненко, бас-гітарист Олексій Руденко та гітарист Андрій Шулаков
фото: futurecultureua/Instagram

Барабанщик Андрій Литвиненко поділився, що на ідею для цієї пісні його надихнула дружина. Він розповів, що після напруженого тижня, сповненого роботи, проєктів і завдань, вони вирішили разом провести вихідні та кудись сходити. Однак зрештою весь цей час провели вдома на дивані. Його дружина, Маша, зауважила, що вихідні були змарновані, проте Литвиненко вважав інакше – для нього це був зовсім не марно витрачений час.

«Тобто ідея проста і зрозуміла – треба взагалі перестати використовувати такі фрази, як «я змарнував час», «ми марнуємо час», тому що час ми не марнуємо. Я вважаю, що будь-який час – це велике чудо, так само як і життя взагалі. Тому треба ловити ці моменти, і вчитися розслаблятися та відновлюватися. І не боятися нічого не робити, тому що це буває надважливо. Бо іноді активний відпочинок лише додає втоми, після якої потрібно ще більше відпочивати», – зауважив Андрій Литвиненко в інтерв'ю «Суспільному».

Вокалістка зазначила, що гурт відчув бажання вийти на ширшу аудиторію, тому і взяв участь у Нацвідборі. Колектив прагне заявити про свою музику і показати її більшій кількості слухачів:

«У них (конкурентів гурту на Нацвідборі, – «Главком») більше, скажімо так, фори, у них більша аудиторія. Але хіба це важливо, якщо нас побачить хоча б 100 людей? Яким ми сподобаємося, які прийдуть на концерт, яких ми будемо надихати своїми піснями. До того ж наступні пісні будуть дуже відрізнятися від цієї. Бо це така конкурсна й форматна, на нашу думку. І це буде просто величезним для нас щастям, що ми знайдемо своїх людей».

Нагадаємо, фінал Національного відбору відбудеться 8 лютого 2025 року, де глядачі та журі оберуть артиста чи артистку, що представить Україну на Євробаченні-2025 у Швейцарії. Гурт Future Culture виступатиме під номером чотири.

Як повідомлялося, 23 січня було презентовано пісні учасників Національного відбору на Євробачення-2025 та проведено жеребкування порядку виступів у фіналі.

Раніше конкурсну пісню фіналістки Нацвідбору Fiїnka, справжнє імʼя якої Ірина Вихованець, «Культура» звинуватили у плагіаті на композицію Con Altura іспанської співачки Rosalía. Музична продюсерка національного відбору на «Євробачення-2025» Тіна Кароль відреагувала на закиди.

До слова, цьогоріч проголосувати за фіналіста Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2025 можна буде в «Дії» та за допомогою СМС. Організатори вирішили вдосконалити систему, аби уникнути проблем, які виникли під час голосування торік.

Також було презентовано макет сцени Нацвідбору на Євробачення-2025. На глядачів очікує двоярусна оновлена сцена, грінрум з десятьма командами фіналістів і багато нововведень

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Теги: співак Україна співачка музикант музика конкурс Євробачення пісня

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