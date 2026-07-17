Країна-сусідка Росії посилила охорону стратегічних об'єктів через загрозу Москви

Латвія, що межує з Росією, посилила захист дамби та газосховища

Латвія через загрозу Росії взяла під особливу охорону дамбу та найбільше газосховище

Латвія, яка межує з Росією, посилила заходи безпеки навколо стратегічних об'єктів критичної інфраструктури після отримання розвідувальної інформації про потенційні загрози з боку Москви. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За словами прем'єр-міністра Латвії Андріса Кульбергса, під посилену охорону взято Інчукалнське підземне газосховище, а також гідроелектростанцію на Даугаві, розташовану вище за течією від Риги. «Звичайно, Інчукалнс, так само як і наш енергетичний сектор та компанії, і, безумовно, гідроелектростанція», – сказав Кульбергс, відповідаючи на запитання, які саме об'єкти були додатково захищені.

Прем'єр повідомив, що вже звернувся до генерального секретаря НАТО Марка Рютте із проханням збільшити кількість засобів протиповітряної оборони та військову присутність союзників у країні.

Крім того, Рига прагне якнайшвидше інтегрувати до систем НАТО власну систему боротьби з безпілотниками, яку Латвія розробляє за підтримки України.

Кульбергс заявив, що через невдачі Росії у війні проти України ризик гібридних атак зріс. «Потенційна гібридна загроза більша, ніж раніше. Все можливо», – наголосив він.

Також уряд Латвії готується до можливих спроб російського втручання у парламентські вибори, які відбудуться в жовтні. Окремо глава уряду розкритикував Болгарію за блокування 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії, заявивши, що зволікання з обмеженнями допомагає фінансувати російську військову машину.

Раніше президент Латвії Едґар Рінкевич попередив, що Росія може посилити провокації проти балтійських країн, заявивши, що Москва може спробувати перевірити рішучість НАТО.