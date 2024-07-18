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ISW: Окупанти просунулися до важливої ​​сухопутної лінії зв’язку в районі Вугледара

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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ISW: Окупанти просунулися до важливої ​​сухопутної лінії зв’язку в районі Вугледара
фото: Генштаб ЗСУ

Окупанти, ймовірно, утримують додаткові позиції в польових районах на схід від Вугледара

Російські загарбники значно просунулися до важливої ​​сухопутної лінії зв’язку у районі Вугледара. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Окупанти нещодавно просунулися на північ від Харкова. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 липня, показують, що окупанти нещодавно трохи просунулися на північ від Глибокого.

Російські сили нещодавно просунулися поблизу Куп’янська та Сватового під час продовження наступу вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 17 липня. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 липня, показують, що російські сили нещодавно трохи просунулися в лісовій зоні на північний захід від Кислівки та на північний захід від Джерельного.

Повідомляється, що російські війська просунулися поблизу Часового Яру, хоча ISW ще не спостерігав візуальних доказів заявлених російських досягнень. Декілька російських блогерів стверджували, що російські війська прорвали українську оборону на південний захід від Калинівки (на північний схід від Часового Яру), дехто стверджував, що російські війська перетнули канал Сіверський Донець-Донбас на північ від Часового Яру. 

Українські війська нещодавно відновили втрачені позиції на південь від Торецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 липня, свідчать про те, що українські війська відновили позиції вздовж бурелому на південний схід від Нью-Йорка.

Російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Авдіївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 липня, показують, що російські війська просунулися до бурелому на північ від Новоолександрівки.

Російські війська значно просунулися до важливої ​​сухопутної лінії зв’язку (GLOC) у районі Вугледара, але ці успіхи, ймовірно, не відбулися протягом останніх 24 годин. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 липня, ймовірно, зроблені раніше в липні, показують, як російська бронетехніка швидко просувається вздовж вітрозахисної смуги до точки поблизу траси T0524 Мар’їнка-Вугледар на південний схід від Водяного та на північний схід від Вугледара.

Швидкість і легкість просування машини свідчать про те, що російські війська, ймовірно, утримують додаткові позиції в польових районах на схід від Вугледара та змогли забезпечити прикриття машини під час її просування. Російські джерела давно наголошували, починаючи з 2022 року, що головною тактичною метою в районі Вугледара є перекриття російськими силами дороги T0524 і перешкода українським GLOC у Вугледарі.

На заході Запорізької області 17 липня тривали позиційні бої поблизу Роботиного, Малої Токмачки та Новоандріївки.

17 липня російські джерела стверджували, що українські сили відступили з позицій у Кринках на лівому березі Херсонської області, хоча ISW не знайшов підтвердження цих тверджень. Генштаб ЗСУ повідомив про продовження позиційних боїв на східному березі Херсонської області, зокрема поблизу Козачих Лагерів (на захід від Кринок).

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 18 липня 2024 року
Теги: окупанти Генштаб війна фронт

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