«П’яні вечірки» у Києві: поліція оголосила про підозру третьому фігуранту справи

21-річному блогеру, який ґвалтував дівчат, загрожує до семи років ув'язнення

Поліція Київщини оголосила про підозру третьому фігуранту (з шести відомих) п’яних вечірок у столиці. Про це повідомляє поліція Київської області.

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«21-річний блогер був співучасником сексуального насильства та здійснення відеофіксації злочинних дій. Працівники слідчого управління поліції Київщини під процесуальним керівництвом обласної прокуратури фігуранту повідомили про підозру [ч. 3 ст. 153 КК України]. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі», – повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

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На початку лютого стало відомо, що компанія молодиків доводила дівчат до стану безпорадності, змушувала виконувати непристойні дії сексуального характеру, після чого глумилась із жертв в соцмережах.

1 лютого слідчі поліції Київщини разом із оперативниками кримінальної поліції НПУ і прокурорами столичної області провели обшуки за місцем мешкання фігурантів у Києві та Івано-Франківській області та підтвердили причетність до злочину групи осіб. Група молодих хлопців, які називають себе «криптани з Франика». Вони влаштовували вечірки, де нібито накачують дівчат алкоголем і транквілізатором «Ксанакс», а потім «показують світу шл*х». Кадри насильства хлопці поширювали в соціальних мережах та закритих каналах Telegram.

Заступниця глави МВС Катерина Павліченко розповіла, що в історії про гучні вечірки у Києві, на яких молодики накачувати снодійним та принижувати дівчат, найбільше шокують коментарі, в яких звинувачують потерпілих у тому, що сталося.

Нагадаємо, що 19-річного блогера Андрія Ярину, який влаштовував вечірки з наркотиками та ґвалтуваннями, суд відправив у СІЗО.