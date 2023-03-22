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«П’яні вечірки» у Києві: поліція оголосила про підозру третьому фігуранту справи

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«П’яні вечірки» у Києві: поліція оголосила про підозру третьому фігуранту справи
Молодику повідомили про підозру за ч.3 ст.153 КК (групове зґвалтування)
фото: поліція Київської області

21-річному блогеру, який ґвалтував дівчат, загрожує до семи років ув'язнення 

Поліція Київщини оголосила про підозру третьому фігуранту (з шести відомих) п’яних вечірок у столиці. Про це повідомляє поліція Київської області. 

«21-річний блогер був співучасником сексуального насильства та здійснення відеофіксації злочинних дій. Працівники слідчого управління поліції Київщини під процесуальним керівництвом обласної прокуратури фігуранту повідомили про підозру [ч. 3 ст. 153 КК України]. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі», – повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

На початку лютого стало відомо, що компанія молодиків доводила дівчат до стану безпорадності, змушувала виконувати непристойні дії сексуального характеру, після чого глумилась із жертв в соцмережах.

«П’яні вечірки» у Києві: поліція оголосила про підозру третьому фігуранту справи фото 1
«П’яні вечірки» у Києві: поліція оголосила про підозру третьому фігуранту справи фото 2

1 лютого слідчі поліції Київщини разом із оперативниками кримінальної поліції НПУ і прокурорами столичної області провели обшуки за місцем мешкання фігурантів у Києві та Івано-Франківській області та підтвердили причетність до злочину групи осіб. Група молодих хлопців, які називають себе «криптани з Франика». Вони влаштовували вечірки, де нібито накачують дівчат алкоголем і транквілізатором «Ксанакс», а потім «показують світу шл*х». Кадри насильства хлопці поширювали в соціальних мережах та закритих каналах Telegram.

Заступниця глави МВС Катерина Павліченко розповіла, що в історії про гучні вечірки у Києві, на яких молодики накачувати снодійним та принижувати дівчат, найбільше шокують коментарі, в яких звинувачують потерпілих у тому, що сталося. 

«П’яні вечірки» у Києві: поліція оголосила про підозру третьому фігуранту справи фото 3
«П’яні вечірки» у Києві: поліція оголосила про підозру третьому фігуранту справи фото 4

Нагадаємо, що 19-річного блогера Андрія Ярину, який влаштовував вечірки з наркотиками та ґвалтуваннями, суд відправив у СІЗО

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Теги: поліція блогер зґвалтування

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