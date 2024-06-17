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Новий голова комітету Бундестагу з питань оборони відвідав Донбас та Харківщину

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Новий голова комітету Бундестагу з питань оборони відвідав Донбас та Харківщину
Нардеп Єгор Чернєв, очільник комітету Бундестагу з питань оборони Маркус Фабер (по центру) та голова парламентського комітету Олександр Завітневич
фото: Facebook/Єгор Чернєв

Візит Фабер до України став першою закордонною поїздкою посадовця на новій посаді

Новий очільник комітету Бундестагу з питань оборони Маркус Фабер приїхав у Донецьку та Харківську області. Про це повідомив голова постійної делегації України у парламентській асамблеї НАТО, нардеп Єгор Чернєв.

Візит Фабер до України став першою закордонною поїздкою посадовця на новій посаді. Чернєв зауважив, що за традицією новообрані голови комітету оборони Німеччини перший візит здійснюють до країни-сусіда. 

«Разом з Маркусом, головою нашого комітету Олександром Завітневичем, бійцями та командирами ми максимально занурилися у купу практичних питань аж до якості окремих видів снарядів для німецьких САУ та деталей, які вкрай необхідні для ремонту техніки», – повідомив український нардеп. 

За словами нардепа, посадці виявили певні критичні проблеми, які потрібно вирішувати негайно. Водночас Маркус пообіцяв після повернення до Німеччини оперативно допомогти із розв'язанням цих питань.

Нагадаємо, Німеччина виділила новий пакет військової допомоги для України. До нього ввійшли, зокрема, системи протиповітряної оборони IRIS-T, реактивні системи залпового вогню Himars і танки Leopard.

Як повідомлялося, ексочільниця комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн закликала мобілізувати 900 тис. німецьких резервістів з огляду на загрозу з боку Росії.

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Теги: Харківщина Донбас Бундестаг Німеччина війна

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