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Іван Киричевський Журналіст, незалежний експерт

Молдова vs Придністров'я. Хто сильніше?

glavcom.ua
На фото – саме «придністровські» Т-64 і Т-72
фото з відкритих джерел

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  • Найгостріше питання, яке виникає з ходу – це чисельність російського контингенту у так званій «ПМР».

Довідник The Military Balance 2022 вказував такі оціночні цифри, які були актуальні на власне 2022 рік – 1,5 тисячі «штиків», до 100 одиниць бронетехніки та до 15 вертольотів типів Мі-8 та Мі-24 у російському «миротворчому контингенті»; до 8 тисяч «штиків», до 40 танків Т-64 і Т-72, до 240 бронемашин та до 40 РСЗВ у підрозділах т.зв. «Придністров’я».

Сумарно й так виходило угрупування загальною чисельністю до 10 тисяч «багнетів», до 400 танків та ОБТ, 40 реактивних систем залпового вогню та 15 вертольотів.

Але от нюанс у тому, що, наприклад у довіднику The Military Balance 2023 його укладачі з Міжнародного інституту стратегічних досліджень уже взагалі не наважились давати оцінки по чисельності російського угрупування у «ПМР». Тобто тут різні сюрпризи можуть бути.

  • Потенціал росіян у «Придністров’ї» треба оцінювати не тільки за вектором загрози для Одещини, але й прямої загрози для Молдови також.

Бо якщо далі розглядати саме «молдавський» вектор, то картина починає виглядати дуже сумно.

За актуальними даними того ж The Military Balance 2023, сухопутні війська Молдови налічують лише 3,2 тисячі «багнетів», орієнтовно 200 бронемашин, із яких найпотужніше – це 44 БМД-1, 211 артсистем різних типів, та до півсотні зенітних гармат ЗУ-23-2 та С-60.

Авіація – два Ан-2 та шість Мі-8, та й все. Шість МіГ-29 на зберіганні давно перетворились на брухт і «донорів запчастин» у кращому випадку.

Довідник також вказує начебто наявність у молдавської армії 11 РСЗВ типу «Ураган» та трьох ЗРК типу С-125, але за іншими даними з відкритих джерел, Молдова це важке озброєння успішно продала.

Тобто, формально, російський контингент у «ПМР» має як мінімум кількісну перевагу над армією Молдови. І от хто зна, як далі цей факт захоче реалізувати Кремль.

  • Навіть якщо росіяни не стануть нікуди рухати свої війська у «Придністров’ї», можливе відторгнення цього регіону до складу РФ створить взагалі-то такий собі «балкон», який «нависатиме» над південним флангом НАТО.

А там далі Румунія, в якої основний танк – це досі TR-85, модернізована копія Т-55, протиповітряна оборона забезпечується «повітряною поліцією НАТО», F-16 та Patriot по суті досі у процесі освоєння, а берегова оборона вимушена покладатись взагалі на древні ПКР типу П-15 «Терміт».
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Хоча не виключено, що після 29 лютого щось або все із вищевикладеного застаріє чи взагалі втратить актуальність.

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Теги: росія НАТО Молдова війна путін військові Україна Придністров'я конфлікт

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