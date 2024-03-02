Глава МЗС Франції розповів, чи є конфлікт між Макроном і Шольцем

Країни мають «різний ступінь зобов'язань» з початку повномасштабної війни в Україні, зокрема стосовно ракет

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне прокоментував інформацію про розбіжності між президентом країни Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем щодо України. Про це Сежурне розповів в інтерв'ю Le Monde.

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«Не існує франко-німецького зіткнення, ми згодні з 80% питань», – зазначив дипломат.

За словами Стефана Сежурне, у Франції та Німеччини спільна мета – підтримати Україну. При цьому країни мають «різний ступінь зобов'язань» з початку повномасштабної війни в Україні, зокрема стосовно ракет.

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«Це питання не є виборчим, воно є екзистенційним. Україна опинилася в центрі передвиборчих дебатів, тому що насправді існують розбіжності в позиціях щодо цього питання. Я б хотів, аби це було не так, і щоб існував широкий консенсус поза партійними розбіжностями», – підкреслив глава МЗС Франції.

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц сильно розходяться в думках щодо військової допомоги Україні. Конфлікт між союзниками України відбувається у складний момент її кампанії з відсічі російському вторгненню. У зв’язку з тим, що європейські країни не виконують зобов’язань щодо артилерії, а життєво важлива допомога США затримується в Конгресі, українські чиновники стурбовані тим, що російські війська можуть прорвати їхню оборону до літа.

Нагадаємо, Німеччина не готова передавати Україні далекобійні ракети Taurus, оскільки вони можуть використовуватися для ударів по Москві.

До слова, заява президента Франції Еммануеля Макрона щодо можливої відправки військ в Україну свідчить про його намір перебрати на себе лідерство в Західному світі і очолити коаліцію країн, що підтримують Україну.