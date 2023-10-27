Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Саудівська Аравія попередила США про катастрофу у разі операції Ізраїлю в Секторі Гази

Діана Гасюк
glavcom.ua
Саудівська Аравія попередила США про катастрофу у разі операції Ізраїлю в Секторі Гази
Ізраїльські війська під час артилерійських навчань на півдні Ізраїлю
фото: The New York Times

Один із працівників адміністрації Байдена висловив думку, що саудівські представники не сприяють вторгненню Ізраїлю в Сектор Гази

Останніми днями офіційні особи Саудівської Аравії рішуче попередили США про те, що наземна операція Ізраїлю в Секторі Гази може призвести до катастрофічних наслідків для Близького Сходу. Про це повідомляє The New York Times.

Згідно з інформацією джерела видання, Саудівська Аравія неодноразово зверталася з цим закликом до високопоставлених американських чиновників.

Один із працівників адміністрації президента США Джо Байдена висловив думку, що саудівські представники, очевидно, не сприяють можливому вторгненню Ізраїлю в Сектор Гази. Саудівські посадовці також передали американським законодавцям попередження щодо можливої наземної операції.

Сенатор Річард Блюменталь, демократ від штату Коннектикут і член Комітету зі збройних сил, був одним із 10 сенаторів, які минулими вихідними зустрічалися зі спадкоємним принцом Мухаммедом бін Салманом, фактичним правителем королівства, у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

«Саудівське керівництво висловило надію, що наземної операції вдасться уникнути з міркувань стабільності, а також у зв'язку із загибеллю людей», а саудівські офіційні особи попередили, що вона буде «вкрай шкідливою», – заявив Блюменталь.

Як повідомлялося, 2,3 млн жителів Сектору Гази залишились без інтернету та телефонного зв’язку через авіаудари Ізраїлю.

Нагадаємо, вночі проти 27 жовтня Ізраїль провів уже другу операцію на території Сектора Гази. Зазначається, що ЦАХАЛ направив танки та війська в Сектор Гази й завдав ударів по об'єктах терористичного угрупування ХАМАС. Військові стверджують, що рейд поблизу району Шуджайя на сході міста Газа був здійснений силами піхоти, бойової та бронетехніки. Ізраїльські безпілотники та бойові гелікоптери забезпечували повітряне прикриття.

Теги: Саудівська Аравія Сектор Гази ХАМАС танки

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Саме Кремль запропонував ідею налагодити виробництво автоматів і набоїв Калашникова
РФ надала ХАМАС ліцензію на «Калашников»
13 жовтня, 16:00
Які очікування від переговорів щодо пошуку миру в Україні – чому відбудуться на Мальті
Які очікування від переговорів щодо пошуку миру в Україні – чому відбудуться на Мальті
22 жовтня, 12:14
Палестинцы являются такими же заложниками ХАМАСа, как россияне – заложниками Путина и его спецслужб
ХАМАС будет уничтожен?
16 жовтня, 09:04
Шеппс заявив, Захід не має права втратити фокус на необхідності підтримки Києва через «швидкоплинну» кризу на Близькому Сході
Глава Міноборони Британії поїхав до США, щоб «нагадати про Україну»
18 жовтня, 20:36
Американському чиновнику було важко говорити та коментувати зображення про загиблих та поранених в Ізраїлі
Кірбі розплакався, коментуючи події в Ізраїлі (відео)
10 жовтня, 15:52
Байден порівняв Путіна з ХАМАСом. Кремль відреагував
Байден порівняв Путіна з ХАМАСом. Кремль відреагував
20 жовтня, 18:41
Вибухи на Черкащині, бойовики в Сирії атакували американську базу: головне за ніч
Вибухи на Черкащині, бойовики в Сирії атакували американську базу: головне за ніч
24 жовтня, 07:11
Російський диктатор Володимир Путін
Росія може виграти від затяжної війни в Ізраїлі – The New York Times
Вчора, 07:17
Бійці ЦАХАЛу звернулися до українських воїнів (відео)
Бійці ЦАХАЛу звернулися до українських воїнів (відео)
26 жовтня, 09:54

Соціум

Ув'язнення для батьків за прогули дітей. Парламент ПАР прийняв закон про освіту
Ув'язнення для батьків за прогули дітей. Парламент ПАР прийняв закон про освіту
Війна між Ізраїлем та ХАМАС. Генасамблея ООН ухвалила резолюцію
Війна між Ізраїлем та ХАМАС. Генасамблея ООН ухвалила резолюцію
Прем'єр Болгарії: Угорщина та Сербія підтримують «воєнну машину» Путіна
Прем'єр Болгарії: Угорщина та Сербія підтримують «воєнну машину» Путіна
Данілов відреагував на чутки про «смерть Путіна»
Данілов відреагував на чутки про «смерть Путіна»
Саудівська Аравія попередила США про катастрофу у разі операції Ізраїлю в Секторі Гази
Саудівська Аравія попередила США про катастрофу у разі операції Ізраїлю в Секторі Гази
Данілов: Україна має докази про причетність Росії до нападу на Ізраїль
Данілов: Україна має докази про причетність Росії до нападу на Ізраїль

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
20K
Авдіївка і «пастка Пригожина»
20K
Скільки коштує зібрати «азовця»: військові назвали приголомшливу цифру
6487
Вибухи поблизу Токмака, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
6244
Чому Кремль активно грає в гру «Путін помер/не помер»?
4927
Хто – у ліс, а хто – по дрова. Що не так з реформою лісгоспів і чому бунтують екологи?

Новини

28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:22
Окупанти перегруповують свої війська на одному з напрямків: дані Генштабу
Вчора, 07:24
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 27 жовтня
Вчора, 04:54
США очікують нових наступів із боку Росії – Кірбі
Вчора, 00:50
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Залужний провів зустріч з командувачем сил НАТО в Європі й начальником Штабу оборони Британії
26 жовтня, 22:13

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту