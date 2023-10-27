Саудівська Аравія попередила США про катастрофу у разі операції Ізраїлю в Секторі Гази

Ізраїльські війська під час артилерійських навчань на півдні Ізраїлю

Один із працівників адміністрації Байдена висловив думку, що саудівські представники не сприяють вторгненню Ізраїлю в Сектор Гази

Останніми днями офіційні особи Саудівської Аравії рішуче попередили США про те, що наземна операція Ізраїлю в Секторі Гази може призвести до катастрофічних наслідків для Близького Сходу. Про це повідомляє The New York Times.

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Згідно з інформацією джерела видання, Саудівська Аравія неодноразово зверталася з цим закликом до високопоставлених американських чиновників.

Один із працівників адміністрації президента США Джо Байдена висловив думку, що саудівські представники, очевидно, не сприяють можливому вторгненню Ізраїлю в Сектор Гази. Саудівські посадовці також передали американським законодавцям попередження щодо можливої наземної операції.

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Сенатор Річард Блюменталь, демократ від штату Коннектикут і член Комітету зі збройних сил, був одним із 10 сенаторів, які минулими вихідними зустрічалися зі спадкоємним принцом Мухаммедом бін Салманом, фактичним правителем королівства, у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

«Саудівське керівництво висловило надію, що наземної операції вдасться уникнути з міркувань стабільності, а також у зв'язку із загибеллю людей», а саудівські офіційні особи попередили, що вона буде «вкрай шкідливою», – заявив Блюменталь.

Як повідомлялося, 2,3 млн жителів Сектору Гази залишились без інтернету та телефонного зв’язку через авіаудари Ізраїлю.

Нагадаємо, вночі проти 27 жовтня Ізраїль провів уже другу операцію на території Сектора Гази. Зазначається, що ЦАХАЛ направив танки та війська в Сектор Гази й завдав ударів по об'єктах терористичного угрупування ХАМАС. Військові стверджують, що рейд поблизу району Шуджайя на сході міста Газа був здійснений силами піхоти, бойової та бронетехніки. Ізраїльські безпілотники та бойові гелікоптери забезпечували повітряне прикриття.