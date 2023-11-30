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Іван Киричевський Журналіст, незалежний експерт

Шторм та оборонні споруди окупантів у Криму

glavcom.ua
Шторм у Криму почав вирувати 26 листопада. Через велику силу його вже охрестили найбільшою бурею за останні 100 років
фото з відкритих джерел

Погода занадто штормова, щоб наші морські дрони атакували ворожі позиції

По тому, що в Криму наче змило деякі оборонні споруди окупантів.

Там насправді дуже діалектична картина виходить.

Бо з однієї сторони, справді, супутникові знімки показують, що хвилі шторму змили наприклад ряди бонових загороджень на вхід у Севастопольську бухту, які мали би служити фізичним бар’єром на випадок нових набігів наших катерів-камікадзе.

Але з другої сторони:

  • погода занадто штормова, щоб наші морські дрони (як об’єкти з довжиною корпусу не більше 5 метрів), могли б успішно подолати кількасот кілометрів до цілі;
  • бонові загородження – це не складна гідротехнічна споруда, а скоріше імпровізоване рішення, яке окупанти можуть, на жаль, відносно швидко поновити;
  • а ще супутникові знімки, зроблені за SAR-технологією показують, що рашисти для захисту своїх баз в Севастополі поставили настільки потужні системи РЕБ, що їх «засвіт» буквально видно із космосу (от прямо як на знімку нижче).

І на такому тлі якось не дивно, що в одного із наших катерів-камікадзе «поплавило мізки», і його просто вибило на берег росіянам в руки.

Тут такими темпами аби росіяни не наважились повернути носії «Калібрів» повністю назад в тимчасово окупований Севастополь.

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Джерело
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Теги: Крим окупанти Севастополь рашисти

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Іван Киричевський

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