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Ситуація на фронті: Залужний провів розмову з командувачем армії США

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ситуація на фронті: Залужний провів розмову з командувачем армії США
Залужний зазначив, що попри напружену ситуацію, ЗСУ продовжують ведення наступальних дій на визначених напрямках
фото з відкритих джерел

Залужний обговорив з командувачем армії США питання підготовки українських військовослужбовців та відновлення боєздатності підрозділів

Головнокомандувач Збройних сил України, Валерій Залужний провів переговори з главою Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльзом Брауном. Про це Залужний повідомив у Telegram.

Залужний пояснив, що попри напружену ситуацію, Збройні сили України продовжують ведення наступальних дій на визначених напрямках та завдають противнику значних втрат у живій силі та техніці.

«З генералом Брауном також обговорили наші плани на зимовий період та окремо зупинилися на нагальних потребах українського війська. Передусім йдеться про снаряди, засоби протиповітряної оборони та БПЛА», – повідомив Залужний.

Зокрема, головнокомандувач ЗСУ обговорив з командувачем армії США питання підготовки українських військовослужбовців та відновлення боєздатності підрозділів.

Нагадаємо, триває 628-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 50 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав два ракетних та 32 авіаційних ударів, здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. 

Теги: переговори ворог Валерій Залужний населення інфраструктура Telegram

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