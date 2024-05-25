«Цей герой щоденно захищав нас із березня 2022 року». Згадаймо Бориса Гагуа

У Героя залишилися мати, дві сестри та брат

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько–українська війна. Нині згадаємо Бориса Гагуа.

28-річний старший солдат Гагуа Борис Іванович з Кам'янського загинув 13 травня поблизу населеного пункту Макіївка на Луганщині, внаслідок ворожого обстрілу.

Борис у березні 2022 року став до лав Національної гвардії України та захищав Україну від російської навали фото з відкритих джерел

Борис народився 12 лютого 1996 року у Дніпродзержинську. У 2015 році закінчив ПТУ №15. У березні 2022 року став до лав Національної гвардії України та захищав українську землю від загарбників.

Борис у березні 2022 року став до лав Національної гвардії України та захищав Україну від російської навали фото Юрій Асаул, Facebook

13 травня 2024 року, захищаючи свободу та незалежність України, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Макіївка, що на Луганщині, загинув старший солдат Гагуа Борис Іванович. Про це повідомив міський голова Камʼянського Андрій Білоусов.

«Від імені всієї громади, Кам’янської міської ради, виконавчого комітету та особисто від себе висловлюю глибокі співчуття рідним і близьким полеглого захисника», – йдеться у повідомленні.

У березні 2022 року Борис став до лав Національної гвардії України та захищав українську землю від загарбників фото Юрій Асаул, Facebook

«Гагуа Борис…1996… На щиті. Знову ми прощаємося, знову ми мусимо це робити, бо в країні триває війна, війна за саме наше існування. З березня 2022 року цей герой щоденно захищав нас. Ми вставали з ліжка у своєму будинку, він не спав по декілька діб на позиціях, ми слухали музику, він звуки канонад, ми їздили у своїх автівках, він на військових машинах, ми приймали теплий душ, їли смачні обіди, він був у бліндажі, ми були вдома, він у пеклі на війні. Заради нас, заради України…», – написав про Бориса Феодосій Алісов, священник Козацької церкви Пресвятої Покрови ПЦУ.

Попрощалися із захисником України Борисом Гагуа 18 травня у Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ у місті Кам'янське. Поховали героя на Алеї Героїв міського кладовища на вулиці Весняній.

Борис у березні 2022 року став до лав Національної гвардії України та захищав Україну від російської навали фото Юрій Асаул, Facebook

У Бориса Гагуа залишилися мати, дві сестри та брат.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.