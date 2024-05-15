Під Москвою горіла електропідстанція військової частини ФСБ (відео)

За повідомленням російських пабліків, вранці 13 травня на прохідну заводу прийшов невідомий із сумкою та став загрожувати вбивством співробітникам

Вогонь спалахнув на території заводу «Прогрес»

У місті Балашиха поблизу Москви ввечері 14 травня сталася пожежа на електричній підстанції військової частини ФСБ і заводу з виробництва військового обладнання. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Інцидент підтвердив мер Балашихи Сергій Юров. За його словами, екстреним службам вдалося загасити пожежу та відновити постачання електроенергії в будинки. Про наслідки загорання він не повідомив.

За інформацією російських ЗМІ, вогонь спалахнув на території заводу «Прогрес», де розташована військова частина 35533, котра входить до складу Науково-технічної служби ФСБ РФ. Зазначається, що центр займається розробкою, тестуванням та виготовленням електронних носіїв різних програм для військового комплексу Росії та інших компаній.

За інформацією телеграм-каналу Baza вранці 13 травня на прохідну заводу прийшов невідомий із сумкою та став загрожувати вбивством співробітникам. Охоронці натиснули тривожну кнопку, проте чоловік втік ще до приїзду поліції.

Також повідомлялося, що безпілотники атакували нафтобазу в Ростовській області, внаслідок чого прогриміли два вибухи.

Також вночі сигнал повітряної тривоги було оголошено в окупованому Севастополі. Росіяни заявляють про роботу ППО. Про це повідомляє окупаційний голова Севастополя Михайло Развожаєв на Telegram-каналі.

Як заявив Развожаєв, у Севастополі нібито працює ППО, а всі екстрені служби приведені в стан бойової готовності.

Нагадаємо, нещодавно ночі дрони СБУ активно працювали в Липецькій та Білгородській областях РФ. Про це повідомляють джерела «Главкома».

Як наслідок – «бавовна» палала на нафтобазі «Осколнафтопостачання» біля населеного пункта Старий Оскол та на підстанції «Єлецька» потужністю 500 кВ.