CNN: Американські спецслужби активно вербують невдоволених режимом росіян

«Неприхильність створює для нас унікальну можливість. Ми дуже відкриті для бізнесу», – сказав директор ЦРУ Білл Бернс

ЦРУ опублікувало відеоролики російською, де присутні заклики до патріотизму незадоволених росіян

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну надало американським спецслужбам рідкісну можливість завербувати шпигунів Кремля. Про це йдеться у матеріалі CNN.

«Неприхильність створює для нас унікальну можливість. Ми дуже відкриті для бізнесу», – сказав директор ЦРУ Білл Бернс минулого року під час виступу у Великій Британії.

ЦРУ опублікувало в соцмережах відеоролики російською мовою, де присутні заклики до патріотизму незадоволених росіян, які мають доступ до інформації, що може бути корисною для США.

«Ці зусилля підкреслюють еволюцію розвідувальної служби, яка історично виконувала свою основну місію протидії загрозам національній безпеці та інформування політиків під завісою таємниці», – пише CNN.

Йдеться також про те, що публікації містили покрокові інструкції для потенційних російських інформаторів: як уникнути виявлення російськими службами безпеки.

«ФБР розпочало подібну роботу, спрямовану на вербування російських урядових джерел у США, включаючи географічне націлювання реклами в соціальних мережах на телефони, розташовані поблизу посольства Росії у Вашингтоні», – пише CNN.

За словами екскерівника відділу ЦРУ, який працює за кордоном Дугласа Лондона, «це пряме звернення є незвичайним підходом, але таким, який може виявитися ефективним для охоплення росіян, у яких небагато можливостей висловити своє невдоволення».

Нагадаємо, у будинках Європейського парламенту, розташованих у Брюсселі та Страсбурзі, сьогодні відбулись обшуки у справі про «російський вплив».

Згідно з інформацією Spiegel та бельгійської щоденної газети De Tijd, слідчі в Бельгії та Франції з самого ранку обшукували всі офіси Європейського парламенту в Брюсселі та Страсбурзі. Ці рейди, ймовірно, пов’язані зі справою навколо проросійського новинного порталу «Голос Європи».

Національна служба контррозвідки Великої Британії МІ5 отримала наказ зосередити свої зусилля на боротьбі зі шпигунами з Ірану, Китаю та Росії. Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на власні джерела.