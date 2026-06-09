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Боронив Україну на донецькому напрямку. Згадаймо Олександра Бойка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Боронив Україну на донецькому напрямку. Згадаймо Олександра Бойка
Захисникові назавжди 46
колаж: glavcom.ua

Бойко стояв на захисті країни у складі 475-го окремого штурмового полку Code 9.2 Сухопутних військ ЗСУ

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Бойка.

Захисник України Олександр Бойко поліг на фронті 4 листопада 2024 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Олександр Бойко народився 15 січня 1980 року у селі Миролюбівське Миколаївської області. Навчався у закладі загальної середньої освіти міста Кам’янка-Бузька.

Зі слів рідних, Олександр був добрим, працьовитим і чуйним, завжди був готовий прийти на допомогу тим, хто цього потребував. Захоплювався риболовлею, велосипедами та мотоциклами. Вирізнявся відповідальністю, щирістю та надійністю.

Працював на приватних підприємствах.

У 2024 році Олександр Бойко став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів
У 2024 році Олександр Бойко став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів
фото: Львівська міська рада

У 2024 році став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на Донецькому напрямку у складі 475-го окремого штурмового полку Code 9.2 Сухопутних військ Збройних сил України.

Олександра Бойка поховають 9 червня 2026 року на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань №87  (вул. Пасічна).

У воїна залишилися брат, племінник, двоюрідні сестри, брати та тітки.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна хвилина мовчання

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