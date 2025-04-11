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Стали відомі плани Великої Британії щодо розміщення військ в Україні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Стали відомі плани Великої Британії щодо розміщення військ в Україні
Британські війська можуть бути розміщені в Україні протягом п'яти років
фото із відкритих джерел

Військове керівництво Британії планує посилити сили Києва на тлі побоювань нового російського вторгнення

Велика Британія розглядає можливість розміщення своїх військ на території України терміном до п'яти років, поки триває процес ремілітаризації країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на  The Daily Telegraph.

«Британія розглядає можливість розміщення військ в Україні на п’ять років відповідно до планів, які обговорюють союзники. Військове керівництво хоче, щоб розгортання військ допомогло навчити та відновити українську армію, щоб запобігти новому вторгненню Володимира Путіна», – йдеться у матеріалі.

Як йдеться у матеріалі, виведення збройних сил здійснюватиметься поетапно залежно від відновлення військових можливостей Києва.

Згідно з обговорюваним у Лондоні і Парижі планом, західні сили можуть бути спрямовані в Україну після завершення війни як «сили стримування», щоб запобігти поновленню бойових дій. Париж планує забезпечити захист повітряного та морського простору України.

«Відповідно до плану, одного з низки варіантів на столі, очолювані Європою сили будуть направлені в Україну, щоб спочатку стримати Росію від порушення будь-якої домовленості та дати українцям такий необхідний перепочинок», – зазначають журналісти.

Раніше стало відомо, що Велика Британія та Норвегія спільно профінансують новий пакет військової допомоги Україні на суму $580 млн (450 млн фунтів стерлінгів), який передбачає масову доставку безпілотників на фронт.

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Теги: військові Велика Британія Україна фронт

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