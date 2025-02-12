Ракетна атака на Київ: з’явилися відео наслідків
Падіння уламків ворожих цілей зафіксовано у чотирьох районах столиці
Внаслідок нічної атаки ворога на Київ сьогодні, 12 лютого, падіння уламків ворожих цілей зафіксовано у Голосіївському, Святошинському, Солом’янському та Оболонському районах столиці. У мережі з'явилися відео наслідків ракетної атаки.
Наслідки ракетного удару по Києву pic.twitter.com/p1f9VjS4IO— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 12, 2025
Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Київ є загоряння в багатьох районах.
Зафіксовані падіння уламків та руйнування в різних районах міста. Зокрема:
- Оболонський район – сталось руйнування у двох офісних будівлях, в одній із них виникла пожежа з сьомого по перший поверх. На жаль, загинула одна людина;
- Голосіївський район – масштабна пожежа складської будівлі на площі 600 кв. м;
- Святошинський район – сталось загоряння на даху багатоповерхівки. Пожежу ліквідовано;
- Солом’янський район – пожежа на даху багатоквартирного будинку.
Загалом на місцях подій наразі працює понад 80 рятувальників та 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Поліцейські документують наслідки ракетного обстрілу столиці - є загиблий.
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