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Ракетна атака на Київ: з’явилися відео наслідків

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Ракетна атака на Київ: з’явилися відео наслідків
Внаслідок російської атаки на Київ є загоряння в багатьох районах
фото з відкритих джерел

Падіння уламків ворожих цілей зафіксовано у чотирьох районах столиці

Внаслідок нічної атаки ворога на Київ сьогодні, 12 лютого, падіння уламків ворожих цілей зафіксовано у Голосіївському, Святошинському, Солом’янському та Оболонському районах столиці. У мережі з'явилися відео наслідків ракетної атаки. 

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Київ є загоряння в багатьох районах.

Зафіксовані падіння уламків та руйнування в різних районах міста. Зокрема:

  • Оболонський район – сталось руйнування у двох офісних будівлях, в одній із них виникла пожежа з сьомого по перший поверх. На жаль, загинула одна людина;
  • Голосіївський район – масштабна пожежа складської будівлі на площі 600 кв. м;
  • Святошинський район – сталось загоряння на даху багатоповерхівки. Пожежу ліквідовано;
  • Солом’янський район – пожежа на даху багатоквартирного будинку.

Загалом на місцях подій наразі працює понад 80 рятувальників та 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Поліцейські документують наслідки ракетного обстрілу столиці - є загиблий. 

Теги: Київ війна обстріл ракетна атака

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