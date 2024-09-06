Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп відреагував на заяву Путіна про підтримку Гарріс

Юлія Хоменко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Трамп відреагував на заяву Путіна про підтримку Гарріс
Трамп сказав, що не може визначитись, чи Путін зробив йому послугу чи образив
фото з відкритих джерел

В США вважають, що висловлювання Путіна демонструють «глузування та інтриганство» російського диктатора

Кандидат у президенти США від Республіканської партії, прокоментував заяву Володимира Путіна про підтримку віцепрезидента Камали Гарріс на майбутніх президентських виборах у США. Під час виступу в Економічному клубі Нью-Йорка Трамп зазначив, що не може визначитися, чи зробив Путін йому послугу, чи, навпаки, образив. Про це пише Foxnews.

«Він підтримав Камалу. Я не знаю, що саме говорити у зв'язку з цим. Не розумію, чи я ображений, чи він зробив мені послугу?» – сказав Трамп.

Раніше Путін заявив, що Росія «підтримуватиме» Камалу Гарріс на виборах, згадуючи її «заразливий сміх» та натякаючи на можливе пом'якшення санкцій у разі її перемоги.

Нагадаємо, Гарріс прийняла умови дебатів з Дональдом Трампом – Reuters.

Читайте також:

Теги: росія путін Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін намагається врятувати свій режим
Війна чи капітуляція – чого чекає Путін?
15 серпня, 14:07
Наразі причини вибуху невідомі
У Комі стався вибух на нафтопереробному підприємстві, спалахнула пожежа (відео)
6 серпня, 14:58
Конгресмен від Демократичної партії Джиммі Панетта вважає, що США розуміють важливість того, аби не дозволити РФ сховати за своїм кордоном зброю
США дозволять Україні бити американською зброєю вглиб РФ? Прогноз від конгресмена
10 серпня, 11:22
Лукашенка розкритикував зовнішню політику кількох пострадянських республік
Лукашенко дорікнув Казахстану на погане ставлення до Росії. Відповідь не забарилася  
22 серпня, 13:08
За словами Умєрова, «Україна готує свої відповіді» на обстріл РФ
Україна готує відповідь на масований обстріл РФ – Міноборони
26 серпня, 15:00
Деякі представники американської адміністрації і військові висловили захоплення тим, як українські війська впоралися з вторгненням у Курську область
Операція на Курщині: Білий дім розмірковує, чи варто допомогти ЗСУ
24 серпня, 11:19
Захоплення російської території покращує позиції України на будь-яких переговорах
Наступ ЗСУ на Курщину може змінити перебіг війни – CNN
24 серпня, 14:08
Французькі спецслужби затримали Павла Дурова, засновника месенджера Telegram, ввечері 23 серпня в аеропорту Ле-Бурже
Чи зустрічався Дуров із Путіним у Азербайджані? Реакція Кремля
26 серпня, 13:24
Росія готується до ударів ракетами Atacms, переміщуючи свої літаків
РФ перемістила 90% своїх літаків за межі радіусу дії Atacms
28 серпня, 03:55

Політика

Трамп відреагував на заяву Путіна про підтримку Гарріс
Трамп відреагував на заяву Путіна про підтримку Гарріс
У Білому домі закликали Путіна припинити втручатися у вибори США
У Білому домі закликали Путіна припинити втручатися у вибори США
Велика Британія надасть Україні ракети для захисту від російських дронів
Велика Британія надасть Україні ракети для захисту від російських дронів
Трамп пропонує призначити Маска на чолі комісії з ефективності уряду – Reuters
Трамп пропонує призначити Маска на чолі комісії з ефективності уряду – Reuters
США звинуватили шістьох росіян у кібератаках на Україну та НАТО
США звинуватили шістьох росіян у кібератаках на Україну та НАТО
Канцлер Австрії запропонував Україні та РФ провести переговори у Відні
Канцлер Австрії запропонував Україні та РФ провести переговори у Відні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 вересня: ситуація на фронті
43K
Трагедія у Львові: коли й де відбудеться похорон сім’ї, яку вбила Росія
32K
Путін пригрозив ударами по українських АЕС
20K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
6738
Кім Чен Ин позбавив життя 30 чиновників через повінь
5731
Екснардеп поширив фейк про смерть Шуфрича

Новини

Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
Вчора, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
31 серпня, 08:33

Прес-релізи

Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
5 вересня, 10:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua