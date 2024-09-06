Трамп відреагував на заяву Путіна про підтримку Гарріс

Трамп сказав, що не може визначитись, чи Путін зробив йому послугу чи образив

В США вважають, що висловлювання Путіна демонструють «глузування та інтриганство» російського диктатора

Кандидат у президенти США від Республіканської партії, прокоментував заяву Володимира Путіна про підтримку віцепрезидента Камали Гарріс на майбутніх президентських виборах у США. Під час виступу в Економічному клубі Нью-Йорка Трамп зазначив, що не може визначитися, чи зробив Путін йому послугу, чи, навпаки, образив. Про це пише Foxnews.

«Він підтримав Камалу. Я не знаю, що саме говорити у зв'язку з цим. Не розумію, чи я ображений, чи він зробив мені послугу?» – сказав Трамп.

Раніше Путін заявив, що Росія «підтримуватиме» Камалу Гарріс на виборах, згадуючи її «заразливий сміх» та натякаючи на можливе пом'якшення санкцій у разі її перемоги.

Нагадаємо, Гарріс прийняла умови дебатів з Дональдом Трампом – Reuters.