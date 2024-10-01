Звання Героя України отримав видатний воїн, який знищив 24 окупантів за день

У 19 років юнак став командиром штурмової групи

У День захисників і захисниць України президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України командиру 2-ї штурмової групи 3-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Андрію Сергієнку (позивний 2.0). Відповідний указ опублікований на офіційному сайті глави держави.

Сергієнка нагородили орденом «Золота Зірка».

скриншот із сайту президента

Що відомо про бійця 2.0

У вересня 2023-го під час звільнення села Андріївка на Донеччині за добу Андрій Сергієнко знищив 24 окупантів, а згодом внаслідок тяжкого поранення втратив обидві ноги.

У 18 років Андрій Сергієнко пішов на фронт добровольцем фото з відкритих джерел

Хлопець народився у 2004 році на Чернігівщині, вчився у залізничному училищі. У 18 років пішов на фронт добровольцем, після того, як пережив окупацію: росіяни перебували у його населеному пункті близько 40 днів.

«Моїх однолітків ставили під дуло автомата, стріляли їм під ноги, – пригадував Андрій в інтерв'ю проєкту «Український свідок». – Декого з цивільних підв’язували до дула танка та лишали на ніч. Мені все це не подобалось. Кулемет направляють на тебе і думаєш: буде постріл чи ні?».

У 19 років юнак став командиром штурмової групи 2-го штурмового батальйону у 3-й ОШБр. У вересні 2023 року брав участь у боях за Андріївку, Бахмутський район.

Андрій Сергієнко (2.0) скриншот відео проєкту «Український свідок»

Своє поранення Андрій дістав у квітні 2024-го неподалік від Тернів на Донеччині. «Ми сиділи по норах на позиціях, і тут прилітає «стодвадцяточка» (міна калібру 120 мм). Я відчув, як печуть ноги. Швидко зрозумів, що буде часткова ампутація, і змирився, що буду без ніг. Ще в мене була дірка в спині. Я сам собі надав першу допомогу і доповів по рації, що я «трьохсотий». Потім мене евакуювали», – розповідав військовий.

У квітні 2024 року на офіційному сайті президента України була створена петиція про присвоєння Андрію звання Героя України. Сам боєць тоді коментував це так: «Чому б і ні? Для мене це найвища нагорода. Якщо командування вирішило, що я на це заслуговую, то так воно і є». Петиція набрала необхідну кількість голосів.

Андрій Сергієнко (2.0) став командиром штурмової бригади у 19 років фото з відкритих джерел

Нагадаємо, що до Дня захисників і захисниць України президент Володимир Зеленський присвоїв звання «Герой України» ще 19 військовослужбовцям. Десятьом із них – посмертно.

Зокрема, звання Героя України посмертно отримав легендарний пілот Андрій Пільщиков на позивний Джус, якого називали одним із «Привидів Києва»