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Звання Героя України отримав видатний воїн, який знищив 24 окупантів за день

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Звання Героя України отримав видатний воїн, який знищив 24 окупантів за день
Андрій Сергієнко удостоєний звання Героя України
фото з відкритих джерел

У 19 років юнак став командиром штурмової групи

У День захисників і захисниць України президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України командиру 2-ї штурмової групи 3-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Андрію Сергієнку (позивний 2.0). Відповідний указ опублікований на офіційному сайті глави держави.

Сергієнка нагородили орденом «Золота Зірка».

Звання Героя України отримав видатний воїн, який знищив 24 окупантів за день фото 1
скриншот із сайту президента

Що відомо про бійця 2.0

У вересня 2023-го під час звільнення села Андріївка на Донеччині за добу Андрій Сергієнко знищив 24 окупантів, а згодом внаслідок тяжкого поранення втратив обидві ноги.

У 18 років Андрій Сергієнко пішов на фронт добровольцем
У 18 років Андрій Сергієнко пішов на фронт добровольцем
фото з відкритих джерел

Хлопець народився у 2004 році на Чернігівщині, вчився у залізничному училищі. У 18 років пішов на фронт добровольцем, після того, як пережив окупацію: росіяни перебували у його населеному пункті близько 40 днів.

«Моїх однолітків ставили під дуло автомата, стріляли їм під ноги, – пригадував Андрій в інтерв'ю проєкту «Український свідок». – Декого з цивільних підв’язували до дула танка та лишали на ніч. Мені все це не подобалось. Кулемет направляють на тебе і думаєш: буде постріл чи ні?».

У 19 років юнак став командиром штурмової групи 2-го штурмового батальйону у 3-й ОШБр. У вересні 2023 року брав участь у боях за Андріївку, Бахмутський район.

Андрій Сергієнко (2.0)
Андрій Сергієнко (2.0)
скриншот відео проєкту «Український свідок»

Своє поранення Андрій дістав у квітні 2024-го неподалік від Тернів на Донеччині. «Ми сиділи по норах на позиціях, і тут прилітає «стодвадцяточка» (міна калібру 120 мм). Я відчув, як печуть ноги. Швидко зрозумів, що буде часткова ампутація, і змирився, що буду без ніг. Ще в мене була дірка в спині. Я сам собі надав першу допомогу і доповів по рації, що я «трьохсотий». Потім мене евакуювали», – розповідав військовий.

У квітні 2024 року на офіційному сайті президента України була створена петиція про присвоєння Андрію звання Героя України. Сам боєць тоді коментував це так: «Чому б і ні? Для мене це найвища нагорода. Якщо командування вирішило, що я на це заслуговую, то так воно і є». Петиція набрала необхідну кількість голосів.

Андрій Сергієнко (2.0) став командиром штурмової бригади у 19 років
Андрій Сергієнко (2.0) став командиром штурмової бригади у 19 років
фото з відкритих джерел

Нагадаємо, що до Дня захисників і захисниць України президент Володимир Зеленський присвоїв звання «Герой України» ще 19 військовослужбовцям. Десятьом із них – посмертно.

Зокрема, звання Героя України посмертно отримав легендарний пілот Андрій Пільщиков на позивний Джус, якого називали одним із «Привидів Києва» 

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Теги: військові Герой України День захисника України державні нагороди

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