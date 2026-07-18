Wildberries скасувала компенсації для росіян, чиї товари знищили українські дрони

Команія зняла з себе відповідальність за збитки росіян у разі ударів БпЛА

Російський маркетплейс Wildberries напередодні атаки українських дронів змінив правила нарахування збитків клієнтам. Відповідно, росіяни, чиї товари 18 липня знищені внаслідок «прильоту», лишаться без компенсацій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ресурси.

Wildberries додав до договору з продавцями пункт, який звільняє маркетплейс від відповідальності за невиконання своїх зобов'язань у разі атаки безпілотників. Нові правила набрали чинності 7 липня 2026 року.

У розділі, присвяченому компенсації за втрачені або пошкоджені товари, зазначено, що Wildberries «звільняється від відповідальності за невиконання зобов'язань, якщо таке невиконання спричинене обставинами непереборної сили». До обставин непереборної сили, зокрема, віднесено:

будь-які наслідки застосування, впливу, падіння, запуску або спрацювання озброєння, військової техніки, літальних апаратів (зокрема безпілотних літальних апаратів), засобів ураження, боєприпасів та їхніх частин;

обстріли, вибухи та інші засоби ураження;

а також об'єкти, які вважаються знешкодженими, навіть за наявності виданих актів (або інших документів) про відсутність вибухонебезпечних предметів на відповідній території.

Підписуйтеся на канал «Главкома» в Telegram Варто зазначити, що кінцевим бенефіціаром Wildberries є представники з адміністрації президента РФ – її керівник Антон Вайно і його перший заступник Олексій Громов.

Нагадаємо, під ранок 18 липня дрони атакували нафтобазу в місті Ногінськ Московської області, а також зафіксовано пожежу в районі логістичного комплексу Wildberries в сусідній Електросталі – місцеві мешканці повідомляли про вибухи й задимлення в обох містах.

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Wildberries – російський інтернет-магазин одягу, взуття, електроніки, дитячих товарів, товарів для дому та іншого. Склад в Електросталі – другий за обсягом обробки замовлень логістичний об'єкт компанії в Росії. Він потрапляє під удар уже не вперше: 16 червня 2026 року уламки збитого безпілотника впали на покрівлю одного з блоків, через що частину персоналу тимчасово евакуювали. У компанії тоді підтвердили лише часткову евакуацію через задимлення, а причину не називали; робота об'єкта відновилася протягом кількох годин.

Крім того, вночі 18 липня безпілотники атакували Тамбовську область Росії – намагаючись збити дрони, місцева протиповітряна оборона вела вогонь просто над забудовою. За версією моніторингових каналів, саме уламки ППО могли спричинити пожежу на складі Wildberries – найбільшого маркетплейса Росії.